Teatro Marília recebe o show ‘Mulher que canta mulher’ 

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Maria Tereza Costa sobe ao palco do Teatro Marília nesta sexta-feira (20/3) para celebrar a própria trajetória, dando voz a outras mulheres. No espetáculo “Mulher que canta mulher”, a artista reúne 22 canções escritas por compositoras de diferentes gerações – das pioneiras Chiquinha Gonzaga e Dolores Duran às vozes contemporâneas



“É um show feito só com canções escritas por mulheres. É um empoderamento”, sintetiza a artista. “Esse espetáculo foi criado para celebrar as mulheres, a escrita das músicas de mulheres e também os meus 25 anos de trajetória artística”, conta.



A artista definiu o repertório em sintonia com o histórico de sua carreira. Boa parte das músicas já faziam parte da setlist de seus shows. Rita Lee, por exemplo, é sempre presença garantida. “Ela me representa muito”, afirma.



Entre as novas compositoras representadas na apresentação estão Luedji Luna e Juliana Strassacapa, da banda Francisco, el Hombre. Também aparecem artistas como Ivete Sangalo, Juliana Linhares, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara. “As músicas atuais estão no repertório para fortalecer essas mulheres que estão aí fazendo história também”, afirma.



Serenatas

Nascida em Campos Altos, na região do Alto Paranaíba, Maria Tereza começou na música cantando serenatas. Veio para Belo Horizonte estudar História e, na faculdade, se aproximou do teatro, quando passou a trabalhar com musicais, no início dos anos 2000.



Desde então, vem construindo uma carreira entre a música e o teatro. Em 2016, lançou o show “MPBaixinhos”, com uma linha cronológica da música infantil, passando pelas décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990, voltado para famílias. Em 2018, apresentou um espetáculo inspirado na trajetória de Elis Regina. Já em 2019, fundou a Minha Companhia, coletivo artístico que desenvolve pesquisa acerca do fortalecimento da presença feminina nas artes.



Durante a construção do novo espetáculo, ela buscou representar mulheres de todas as regiões do país e inclui também ritmos diversos, como MPB tradicional, pop e samba. Passear por diferentes gêneros em um mesmo show é um desafio, segundo diz.



Desafio

“É muito bom ser desafiada nesse lugar, enquanto mulher cantando mulher. Como eu venho do teatro musical, tem uma técnica que uso ali que, no popular, às vezes não uso. Então preciso trabalhar bem isso. E o repertório é amplo, são muitas vozes”, afirma.



Maria Tereza sobe ao palco acompanhada por Débora Costa (bateria), Larissa Horta (baixo) e Letícia Damaris (guitarra). Nos bastidores, a equipe também é inteiramente formada por mulheres, profissionais que ela encontrou ao longo da trajetória artística.



“São mulheres que fui encontrando à medida que fui ampliando meus olhares. Foi uma construção mesmo, um panorama do que a gente vive. Lugares que até então eram ocupados por homens e que essas mulheres foram chegando e ocupando”, comenta.



A estreia neste mês de março é uma coincidência, mas bem-vinda. “É um espetáculo para o ano todo”, diz. Agora, a artista quer rodar por Minas Gerais e pelo Brasil com a apresentação.

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“MULHER QUE CANTA MULHER”

Show de Maria Tereza Costa. Nesta sexta (20/3), às 20h, no Teatro Marília (Av. Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos a R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), à venda no Sympla e na bilheteria.

