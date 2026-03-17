Luísa Sonza lança telefone 0800 para divulgar novo trabalho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Como parte da divulgação de seu próximo álbum, “Brutal Paraíso”, Luísa Sonza preparou uma ação especial para os fãs. A artista divulgou em suas redes sociais um número de telefone exclusivo: 0800 010 2550.

Ao ligar para o número, o público pode ouvir uma mensagem de voz gravada pela cantora, além de um trecho inédito de uma das faixas do novo trabalho, antecipando o universo sonoro do projeto.

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Na gravação, Luísa Sonza diz: “Oi, aqui é a Luísa Sonza, tudo bem? Acho que você já sabe que meu novo álbum, “Brutal Paraíso”, sai dia 7 de abril em todas as plataformas, o pré-save já tá rolando! Mas antes vão sair outras surpresas. Me liga de novo dia 17. Mas só me liga se for pra dizer que você adiou nosso fim…”

A iniciativa transforma uma ligação em uma experiência direta com a artista, criando um momento de conexão com o novo trabalho antes de seu lançamento oficial. A ação faz parte da estratégia de divulgação do álbum, que marca uma nova fase criativa da cantora.

O projeto foi desenvolvido entre o Brasil e o exterior, com influências que transitam entre o pop contemporâneo, elementos de rock e referências brasileiras. O álbum chega às plataformas digitais no dia 7 de abril.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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