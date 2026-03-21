Morre o ator Juca de Oliveira, aos 91 anos

O ator, autor e diretor de teatro Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, morreu nesta madrugada de sábado (21/3), no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele tinha 91 anos de idade. Celebrou seu aniversário na segunda-feira (16/3) e estava em estado delicado de saúde, causado por uma pneumonia e por uma condição cardiologica.

Um dos principais atores brasileiros, o paulistano tinha mais de 60 anos de carreira artística e dezenas de trabalhos na televisão, cinema e teatro. Um dos papéis mais importantes foi o de um médico geneticista na novela "O Clone", de Gloria Perez.

Juca de Oliveira ficou famoso com o trabalho em televisão, mas dizia que o teatro, no qual começou nos anos 1950, era a sua verdadeira paixão artística. Ele escreveu e protagonizou peças que tiveram grande repercussão, como "Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa" e "Rei Lear".

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Com informações da Folhapress/Reportagem em atualização