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Morre o ator Nicholas Brendon, famoso por seu papel em 'Buffy, a Caça-Vampiros'

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Repórter
21/03/2026 10:02

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O ator americano Nicholas Brendon, conhecido por seu papel na série de sucesso “Buffy, a Caça-Vampiros”, morreu aos 54 anos de idade, anunciou sua família na sexta-feira (20).

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Brendon morreu enquanto dormia e por causas naturais, informou a família em um comunicado publicado nas redes sociais, que não especifica quando nem onde ele faleceu.

“A maioria das pessoas conhece Nicky por seu trabalho como ator e pelos personagens que deu vida ao longo dos anos. Nos últimos anos, Nicky encontrou sua paixão na pintura e na arte”, afirmou a família na publicação.

Brendon “adorava compartilhar seu entusiasmo talentoso com a família, os amigos e os fãs. Era apaixonado, sensível e era impulsionado incansavelmente a criar. Quem realmente o conhecia entendia que sua arte era um dos reflexos mais puros de quem ele foi”.

Brendon interpretou Xander Harris em “Buffy, a Caça-Vampiros” durante sete temporadas, entre 1997 e 2003. 

A série girava em torno de Buffy (Sarah Michelle Gellar), uma adolescente que luta contra vampiros e outros monstros enquanto tenta levar sua vida no ensino médio. Xander era um amigo próximo de Buffy.

O ator, nascido em Los Angeles, também atuou em séries de TV como “Criminal Minds”, “Private Practice” e “Kitchen Confidential”, uma adaptação para a televisão das memórias de Anthony Bourdain. Apareceu ainda em vários filmes de suspense.

Brendon já havia enfrentado problemas de saúde. Em uma publicação no Instagram em 2023, contou a seus seguidores que havia passado por duas cirurgias na coluna e sofrido um ataque cardíaco.

Em sua publicação de sexta-feira, a família de Brendon pediu privacidade enquanto chora sua perda e celebra “a vida de um homem que viveu com intensidade, imaginação e coração”.

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bur-lga/jfx/ahg/dbh/ic

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