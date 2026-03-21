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Artistas lamentam a morte de Juca de Oliveira: 'Um dos maiores'

Ator morreu neste sábado (21/3), em São Paulo, aos 91 anos, após internação com quadro de pneumonia; enterro será no domingo, restrito a amigos e familiares

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HAVOLENE VALINHOS
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HAVOLENE VALINHOS
Repórter
21/03/2026 14:45

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Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago
Com extensa carreira no teatro, Juca de Oliveira também teve importantes papéis na TV, como o Santiago, de 'Avenida Brasil' crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas lamentaram a morte do ator Juca de Oliveira, 91 anos, neste sábado (21). Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

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Ary Fontoura escreveu em suas redes sociais sobre a perda do amigo: "Juca de Oliveira se foi...e levou com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história, do nosso coração. Obrigada por tudo. Que a eternidade te receba com aplausos."

A atriz Elizabeth Savala declarou a admiração pelo colega: "uma grande, imensa perda" e completou dizendo que ele foi "um dos nossos maiores atores!"

Ana Maria Braga pontuou o legado do ator: "É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que admiravam seu trabalho."

Sonia Abrão deu adeus ao artista com a frase: "JUCA DE OLIVEIRA... aplausos eternos pra você!!! Foi gigante na sua arte! Não cabe em palavras!"

Juca na gravação da minissérie
Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001-Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago-Renato Rocha Miranda/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013)-Matheus Cabral/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela-Sergio Andrade/Divulgação
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira no monólogo
Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016-Helvécio Carlos/EM/D.A Press
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press

A apresentadora Adriane Galisteu comentou disse: "Não acredito, que tristeza".

O ex-participante do BBB Victor Teixeira completou com "descanse em paz".

Alexia Dechamps deixou uma série de emojis de choro e coração partido, finalizando o comentário com um "RIP".

No programa "É de Casa", da TV Globo, a apresentadora Maria Beltrão disse que Juca de Oliveira é um "patrimônio do país". "Ícone da arte brasileira, foi um grande diretor, ator de teatro e artista completo. Nossos mais sinceros sentimentos à família", afirmou a jornalista.

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Com um carreira de mais de 60 anos, o ator Juca de Oliveira transitou entre o teatro, a televisão e os seriados. Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).

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