Artistas lamentam a morte de Juca de Oliveira: 'Um dos maiores'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas lamentaram a morte do ator Juca de Oliveira, 91 anos, neste sábado (21). Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

Ary Fontoura escreveu em suas redes sociais sobre a perda do amigo: "Juca de Oliveira se foi...e levou com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história, do nosso coração. Obrigada por tudo. Que a eternidade te receba com aplausos."

A atriz Elizabeth Savala declarou a admiração pelo colega: "uma grande, imensa perda" e completou dizendo que ele foi "um dos nossos maiores atores!"

Ana Maria Braga pontuou o legado do ator: "É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que admiravam seu trabalho."

Sonia Abrão deu adeus ao artista com a frase: "JUCA DE OLIVEIRA... aplausos eternos pra você!!! Foi gigante na sua arte! Não cabe em palavras!"

Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002 Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press Voltar Próximo

A apresentadora Adriane Galisteu comentou disse: "Não acredito, que tristeza".

O ex-participante do BBB Victor Teixeira completou com "descanse em paz".

Alexia Dechamps deixou uma série de emojis de choro e coração partido, finalizando o comentário com um "RIP".

No programa "É de Casa", da TV Globo, a apresentadora Maria Beltrão disse que Juca de Oliveira é um "patrimônio do país". "Ícone da arte brasileira, foi um grande diretor, ator de teatro e artista completo. Nossos mais sinceros sentimentos à família", afirmou a jornalista.

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Com um carreira de mais de 60 anos, o ator Juca de Oliveira transitou entre o teatro, a televisão e os seriados. Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).