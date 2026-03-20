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CINEMA MINEIRO

'Nosso segredo', de Grace Passô, compete em festival de cinema na França

O longa-metragem, que teve sua estreia mundial na Berlinale, segue a trajetória internacional com exibições no Cinélatino Toulouse

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Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
20/03/2026 15:29

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"Nosso segredo" acompanha uma família negra em luto que, ao lidar com a perda recente, vê sua dinâmica abalada por um segredo guardado pelo filho caçula. crédito: Divulgação

O filme "Nosso segredo", dirigido por Grace Passô, estreia nesta semana no Cinelátino Toulouse, realizado desta sexta-feira (20/3) a domingo (29/3), na França. Selecionado para a competição de longas-metragens de ficção, o título mineiro dá continuidade à trajetória internacional, após a estreia mundial no Festival de Berlim, onde integrou a mostra competitiva Perspectivas, dedicada a novos talentos do cinema. O título marca a estreia da atriz e dramaturga mineira na direação de longas. 

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Em sua 38ª edição, o festival francês, voltado à difusão do cinema latino-americano na Europa, exibirá aproximadamente 90 filmes, de ficção e documentários. Grace Passô estará presente no evento e participará de debates com o público após as sessões de "Nosso segredo".  

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A diretora assina também o roteiro do longa, que acompanha uma família negra em luto. Ao lidar com a perda recente, a família vê sua dinâmica abalada por um segredo guardado pelo filho caçula. As filmagens foram feitas na casa em que Grace Passô morou com a família, em Belo Horizonte.

 

O elenco reúne Robert Frank (Gilson), Efraim Santos (Tutu), Jéssica Gaspar (Grazi), Flip (Guto), Ju Colombo (Suely), Marisa Revert (Anamélia), Gláucia Vandeveld (Lêda), Juan Queiroz (Sidney), Mateus Aleluia (Marcelo), Nanego Lira (Pai) e Tássia Reis (Mulher no bar). A trilha sonora original é assinada por Amaro Freitas, com fotografia de Wilssa Esser e montagem de Gabriel Martins e Eva Randolph.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes 

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