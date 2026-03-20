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Chuck Norris: o fim da 'imortalidade' dos memes

Ator faleceu no Havaí após emergência médica. O artista morreu aos 86 anos, nessa quinta-feira (19/3), em um hospital no Havaí

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20/03/2026 15:41 - atualizado em 20/03/2026 15:44

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Chuck Norris morreu aos 86 anos
Por mais de uma década, Chuck Norris foi o protagonista dos 'Chuck Norris Facts', memes que o retratavam como uma figura onipotente e imortal crédito: Redes sociais

Chuck Norris, o ator e campeão de artes marciais cuja imagem de invencibilidade se tornou um fenômeno global na internet, morreu aos 86 anos. O falecimento ocorreu nessa quinta-feira (19/3), em um hospital no Havaí, após uma emergência médica súbita.

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A morte surpreendeu os fãs, especialmente porque, apenas nove dias antes, em seu aniversário de 86 anos, Norris havia postado um vídeo com bom humor, afirmando que "não envelhecia, subia de nível". A família pediu privacidade e não divulgou a causa específica da emergência.

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A notícia do seu falecimento traz uma ironia trágica. Por mais de uma década, Chuck Norris foi o protagonista dos "Chuck Norris Facts", memes que o retratavam como uma figura onipotente e imortal. O homem que, segundo as piadas, "fazia cebolas chorarem" e "contou até o infinito duas vezes", tornou-se alvo constante de boatos sobre sua morte, justamente por ser considerado indestrutível no imaginário popular.

Um histórico de notícias falsas

Durante anos, o ator foi uma das celebridades que mais "morreram" na internet. Notícias falsas sobre seu falecimento surgiam periodicamente, explorando sua fama de indestrutível para gerar cliques e engajamento. Essa lógica também se aplica a outras figuras de ação, como Sylvester Stallone, cuja imagem de força, atrelada a personagens como Rambo e Rocky Balboa, torna qualquer boato sobre sua fragilidade mais impactante e "compartilhável".

As notícias falsas sobre a morte de celebridades são, na maioria das vezes, uma estratégia para gerar tráfego e receita. Páginas criam manchetes sensacionalistas para que o usuário clique no link, gerando visualizações. A velocidade das redes sociais e a falta de checagem transformam a mentira em um fato momentâneo até ser desmentida.

Como se proteger dos boatos

Embora a notícia sobre Chuck Norris seja, infelizmente, verdadeira desta vez, o fenômeno das fake news continua. Artistas mais velhos ou afastados da mídia são alvos preferenciais. Para não cair em armadilhas, a recomendação é sempre desconfiar de títulos alarmistas, especialmente de fontes desconhecidas. Antes de compartilhar, verifique a informação nos perfis oficiais do artista ou em grandes portais de notícias. Uma busca rápida costuma ser suficiente para confirmar a veracidade.

Chuck Norris deixa um legado que vai além de seus filmes e de seus títulos nas artes marciais. Ele se tornou um ícone cultural improvável da era digital, cuja "imortalidade" nos memes agora serve como um lembrete da linha tênue entre a ficção da internet e a realidade da vida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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