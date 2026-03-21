Velório de Juca de Oliveira será reservado a amigos e familiares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator e dramaturgo Juca de Oliveira será velado neste sábado (21/3) na cidade de São Paulo. O velório será realizado na Funeral Home, na região central da capital paulista, das 15h às 23h.

Já o sepultamento será no cemitério do Araçá, na Zona Oeste da cidade, no domingo (22/3), às 11h. Ambas as cerimônias serão fechadas para homenagens apenas de amigos e familiares, segundo comunicado da família.

Juca de Oliveira faleceu durante a madrugada. Ele estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13/3), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. O ator deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, e a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.

Um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, o ator construiu uma carreira que transitou com destaque entre o teatro, a televisão e os seriados.

Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002 Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press Voltar Próximo

Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).

A carreira artística de Juca foi marcada também por sua atuação política. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele atuou em sindicatos e teve que se exilar na Bolívia durante a ditadura militar.

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Ao lado de colegas de profissão, atuou no Teatro de Arena, espaço cênico fundamental para a revolução do teatro brasileiro e a luta contra a ditadura militar.