Assine
overlay
Início Cultura
LUTO NAS ARTES CÊNICAS

Velório de Juca de Oliveira será reservado a amigos e familiares

Um dos grandes nomes do teatro e da TV no Brasil, ator morreu neste sábado (21/3), aos 91 anos, em São Paulo; enterro será no domingo, também restrito

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
21/03/2026 14:24 - atualizado em 21/03/2026 14:50

compartilhe

SIGA
x
Juca de Oliveira no monólogo
Juca de Oliveira estava internado em São Paulo para tratar uma pneumonia desde o último dia 13 crédito: João Caldas/Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator e dramaturgo Juca de Oliveira será velado neste sábado (21/3) na cidade de São Paulo. O velório será realizado na Funeral Home, na região central da capital paulista, das 15h às 23h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Já o sepultamento será no cemitério do Araçá, na Zona Oeste da cidade, no domingo (22/3), às 11h. Ambas as cerimônias serão fechadas para homenagens apenas de amigos e familiares, segundo comunicado da família.

 

Leia Mais


Juca de Oliveira faleceu durante a madrugada. Ele estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13/3), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. O ator deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, e a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.

Um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, o ator construiu uma carreira que transitou com destaque entre o teatro, a televisão e os seriados.

Juca na gravação da minissérie
Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001-Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie
Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago-Renato Rocha Miranda/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013)-Matheus Cabral/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela-Sergio Andrade/Divulgação
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira no monólogo
Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016-Helvécio Carlos/EM/D.A Press
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press

Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).

A carreira artística de Juca foi marcada também por sua atuação política. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele atuou em sindicatos e teve que se exilar na Bolívia durante a ditadura militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao lado de colegas de profissão, atuou no Teatro de Arena, espaço cênico fundamental para a revolução do teatro brasileiro e a luta contra a ditadura militar.

Tópicos relacionados:

ator enterro morte teatro televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay