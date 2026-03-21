Velório de Juca de Oliveira será reservado a amigos e familiares
Um dos grandes nomes do teatro e da TV no Brasil, ator morreu neste sábado (21/3), aos 91 anos, em São Paulo; enterro será no domingo, também restrito
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator e dramaturgo Juca de Oliveira será velado neste sábado (21/3) na cidade de São Paulo. O velório será realizado na Funeral Home, na região central da capital paulista, das 15h às 23h.
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Já o sepultamento será no cemitério do Araçá, na Zona Oeste da cidade, no domingo (22/3), às 11h. Ambas as cerimônias serão fechadas para homenagens apenas de amigos e familiares, segundo comunicado da família.
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Juca de Oliveira faleceu durante a madrugada. Ele estava internado numa UTI do Hospital Sírio-Libanês desde a sexta (13/3), tratando uma pneumonia e um problema cardíaco. O ator deixa a mulher, a musicista Maria Luiza de Faro Santos, e a filha do casal, Isabella Faro de Oliveira.
Um dos maiores nomes das artes cênicas brasileiras, o ator construiu uma carreira que transitou com destaque entre o teatro, a televisão e os seriados.
Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).
A carreira artística de Juca foi marcada também por sua atuação política. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele atuou em sindicatos e teve que se exilar na Bolívia durante a ditadura militar.
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Ao lado de colegas de profissão, atuou no Teatro de Arena, espaço cênico fundamental para a revolução do teatro brasileiro e a luta contra a ditadura militar.