Pneumonia: causa da morte de Juca de Oliveira e de milhares no Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O ator Juca de Oliveira morreu nesta madrugada deste sábado(21/3), aos 91 anos, por complicações de pneumonia associada a uma condição cardiológica. Ele estava internado desde 13 de março na UTI cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em estado delicado.

Uma tosse comum pode esconder algo mais grave: como identificar a pneumonia

A pneumonia é uma das principais causas de mortalidade no Brasil, especialmente entre idosos e pessoas com comorbidades como doenças cardíacas. Ela não é apenas uma infecção isolada, mas frequentemente surge como complicação grave em pacientes vulneráveis, amplificando riscos e levando a óbitos evitáveis com prevenção e tratamento precoce.

As principais causas de morte no Brasil (dados de 2025)

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024 o Brasil registrou cerca de 1,5 milhão de óbitos, com alta de 4,6% em relação a 2023 — a maior fora dos anos de pico da pandemia. Cerca de 90,9% foram por causas naturais (doenças e envelhecimento) e apenas 6,9% por causas externas. O envelhecimento populacional é o principal motor desse aumento.

As principais causas naturais (ranking aproximado consolidado de fontes oficiais como DATASUS/IBGE e estudos regionais em 2024-2025):

Doenças do aparelho circulatório (infarto, insuficiência cardíaca, AVC) — historicamente a nº 1 no país. Neoplasias (cânceres, incluindo pulmão e mama). Doenças do aparelho respiratório, com pneumonia em destaque (bacteriana ou viral). Diabetes, doenças do fígado e causas mal definidas.

A pneumonia aparece consistentemente entre as top 5-10 em vários contextos:

Internações por pneumonia no SUS subiram 112% entre 2020 e 2024 (de 311 mil para 659 mil casos).

Em 2024, registros indicam dezenas de milhares de óbitos diretos por pneumonia (com variações em relatórios: ex. crescimento de 13% em algumas análises e picos regionais como 14 mil só em SP no 1º tri de 2025).

Afeta fortemente idosos (80+ anos: maior mortalidade).

Causas da pneumonia

A pneumonia é uma inflamação dos pulmões causada por infecção, que preenche os alvéolos com líquido/pus e dificulta a oxigenação. Não é uma doença única, mas um quadro desencadeado por:

Principais agentes infecciosos:

Bactérias: mais comuns em adultos/idosos (ex.: Streptococcus pneumoniae — o “pneumococo”, responsável por até 60% dos casos graves; também Haemophilus influenzae, Mycoplasma).

Vírus: frequentes, especialmente pós-gripe ou COVID (influenza, vírus sincicial respiratório — RSV, rhinovírus, SARS-CoV-2).

Fungos: mais raros, mas perigosos em imunossuprimidos (Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus).

Outros fatores e riscos que facilitam a doença:

Aspiração de alimentos/líquidos (comum em idosos com problemas de deglutição).

Comorbidades: doença cardíaca (como no caso do ator), diabetes, DPOC, câncer ou uso de imunossupressores — enfraquecem as defesas e pioram o prognóstico.

Idade avançada, tabagismo, alcoolismo, desnutrição, falta de vacinação (contra pneumococo, gripe e COVID) e condições socioeconômicas ruins (maior exposição em aglomerações).

Prevenção eficaz existe: vacinação anual contra gripe + pneumococo (gratuita no SUS para idosos e grupos de risco), higiene, diagnóstico rápido (raio-X, antibióticos ou antivirais) e tratamento precoce reduzem drasticamente óbitos.

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A morte de Juca de Oliveira reforça a importância de cuidar da saúde respiratória e cardíaca na terceira idade. Pneumonia continua sendo uma das infecções que mais mata no mundo e no Brasil — mas é em grande parte evitável. Fique atento aos sintomas (febre, tosse, falta de ar) e priorize vacinação e checapes regulares.