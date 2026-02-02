Cuidados com idosos podem evitar internações hospitalares

O envelhecimento populacional traz desafios importantes para o sistema de saúde, entre eles o número crescente de internações hospitalares de pessoas idosas. Muitas dessas ocorrências, no entanto, podem ser prevenidas com cuidados diários simples, atenção aos sinais de agravamento e acompanhamento regular por equipes de saúde.

Segundo especialistas, alterações aparentemente pequenas no comportamento ou no estado geral do idoso podem ser indicativos de doenças em evolução. Prostração, queda do apetite, sonolência excessiva e mudança no humor exigem atenção dos familiares e cuidadores.

“Situações comuns, como desidratação, constipação intestinal ou episódios de infecção urinária, podem desencadear uma piora rápida do quadro clínico. Reconhecer esses sinais precocemente evita agravamentos e reduz a necessidade de internação”, explica a geriatra Bárbara Correa, médica cooperada da Unimed-BH.

Entre os cuidados essenciais está o monitoramento da hidratação. Idosos, especialmente aqueles com doenças crônicas, têm maior risco de desidratação, muitas vezes sem manifestar sede. “Boca seca, urina escura, fraqueza e sonolência são sinais de alerta importantes. A recomendação é oferecer líquidos regularmente, em pequenas quantidades, sem esperar que o idoso solicite”, destaca a geriatra.

Outra causa frequente de internações é a constipação intestinal, que pode gerar dor, agitação, mal-estar e até confusão mental. Além da ingestão de líquidos, uma alimentação rica em fibras e uma rotina intestinal regular são importantes para prevenir o problema. Já no caso de sintomas urinários — como ardência, cheiro forte na urina ou maior confusão mental — a investigação médica deve ser realizada o quanto antes.

As doenças respiratórias também merecem cuidado redobrado, especialmente em períodos de baixa umidade ou circulação de vírus. Manter a hidratação, realizar higiene nasal com soro fisiológico e observar sinais de dificuldade para respirar ou respiração muito rápida – taquipneia - são condutas fundamentais. Febre (infrequente no idoso), lábios arroxeados e cansaço intenso devem motivar a busca por atendimento médico.

Outro ponto crítico é a queda, evento comum em idosos e que pode levar a fraturas, perda de autonomia e hospitalizações prolongadas. Após uma queda, familiares devem observar dor intensa, dificuldade para caminhar, impacto na cabeça ou sonolência. Em casos assim, a recomendação é procurar um serviço de saúde.

Para a geriatra, a parceria entre famílias e equipes de saúde é determinante para a prevenção. “O acompanhamento próximo, a observação diária e o conhecimento dos sinais de alerta fazem toda a diferença. Quando os cuidadores sabem o que monitorar e como agir, conseguimos evitar deslocamentos desnecessários ao pronto atendimento e, principalmente, internações que poderiam ser prevenidas”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A orientação central dos especialistas é clara: em caso de dúvida, é fundamental contatar o médico de referência responsável pelo idoso. O cuidado contínuo, aliado à identificação precoce de alterações, contribui para maior segurança, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade.