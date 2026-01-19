Assine
Lista de remédios gratuitos para idosos no Farmácia Popular em 2026

Hipertensão e diabetes são algumas das doenças com tratamento gratuito pelo programa do governo; confira a lista e saiba como retirar os medicamentos

Cadu Bruno
Cadu Bruno
Repórter
19/01/2026 12:02

Lista de remédios gratuitos para idosos no Farmácia Popular em 2026
Lista de remédios gratuitos para idosos no Farmácia Popular em 2026

Enquanto novas regras sobre benefícios para idosos, como isenção de IPTU e gratuidade em transportes, são discutidas para 2026, um direito essencial já está disponível e pode ser acessado hoje: o acesso a medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular. O programa do governo federal garante o tratamento para doenças comuns na terceira idade, como hipertensão e diabetes, sem custo algum para o cidadão.

O acesso aos medicamentos é simples e direto. Para retirar, a pessoa precisa apresentar a receita médica, um documento de identidade com foto e o CPF. A receita pode ser tanto da rede pública quanto de uma clínica ou médico particular, e tem validade de 180 dias na maioria dos casos (contraceptivos têm validade de 12 meses). É fundamental procurar por farmácias e drogarias da rede privada que exibam o selo "Aqui Tem Farmácia Popular".

Doenças com tratamento gratuito

O Farmácia Popular passou por uma expansão significativa em fevereiro de 2025, quando eliminou completamente o sistema de copagamento. Desde então, todos os 41 itens disponíveis para o tratamento de 11 doenças, além de contraceptivos e fraldas geriátricas, são oferecidos de forma 100% gratuita.

Confira as principais doenças e condições com medicamentos gratuitos pelo programa:

  • Hipertensão (pressão alta)

  • Diabetes

  • Asma

  • Rinite

  • Dislipidemia (colesterol alto)

  • Doença de Parkinson

  • Osteoporose

  • Glaucoma

Além dos medicamentos para essas doenças, o programa também oferece contraceptivos e fraldas geriátricas gratuitamente para a população que se enquadra nos critérios. Beneficiários do Bolsa Família têm acesso facilitado a todos os itens.

Para ter certeza de que o medicamento prescrito faz parte da lista, o cidadão pode perguntar diretamente ao médico ou ao farmacêutico no momento da retirada. Manter as receitas atualizadas e o CPF regular é o caminho para garantir que esse importante benefício de saúde continue ativo e acessível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

