Lista de remédios gratuitos para idosos no Farmácia Popular em 2026
Hipertensão e diabetes são algumas das doenças com tratamento gratuito pelo programa do governo; confira a lista e saiba como retirar os medicamentos
compartilheSIGA
Enquanto novas regras sobre benefícios para idosos, como isenção de IPTU e gratuidade em transportes, são discutidas para 2026, um direito essencial já está disponível e pode ser acessado hoje: o acesso a medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular. O programa do governo federal garante o tratamento para doenças comuns na terceira idade, como hipertensão e diabetes, sem custo algum para o cidadão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acesso aos medicamentos é simples e direto. Para retirar, a pessoa precisa apresentar a receita médica, um documento de identidade com foto e o CPF. A receita pode ser tanto da rede pública quanto de uma clínica ou médico particular, e tem validade de 180 dias na maioria dos casos (contraceptivos têm validade de 12 meses). É fundamental procurar por farmácias e drogarias da rede privada que exibam o selo "Aqui Tem Farmácia Popular".
Doenças com tratamento gratuito
O Farmácia Popular passou por uma expansão significativa em fevereiro de 2025, quando eliminou completamente o sistema de copagamento. Desde então, todos os 41 itens disponíveis para o tratamento de 11 doenças, além de contraceptivos e fraldas geriátricas, são oferecidos de forma 100% gratuita.
Confira as principais doenças e condições com medicamentos gratuitos pelo programa:
-
Hipertensão (pressão alta)
-
Diabetes
-
Asma
-
Rinite
-
Dislipidemia (colesterol alto)
-
Doença de Parkinson
-
Osteoporose
-
Glaucoma
Leia Mais
Para ter certeza de que o medicamento prescrito faz parte da lista, o cidadão pode perguntar diretamente ao médico ou ao farmacêutico no momento da retirada. Manter as receitas atualizadas e o CPF regular é o caminho para garantir que esse importante benefício de saúde continue ativo e acessível.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.