ADESÃO AO TRATAMENTO

Dispositivo inteligente lembra idoso de tomar remédio e vigia a ingestão

Parcela significativa dos idosos não segue corretamente as prescrições médicas porque a adesão satisfatória exige atenção, memória e organização considerável

06/01/2026 10:11

Organizador acomoda todos os comprimidos de uma semana para até quatro horários diferentes ao longo do dia
Organizador acomoda todos os comprimidos de uma semana para até quatro horários diferentes ao longo do dia

Roseli Andrion 

Aos 78 anos, Maria é hipertensa e precisa tomar sete medicamentos diferentes ao longo do dia, em horários específicos. O comprimido da manhã deve ser sido ingerido às 8h, mas há risco de ela esquecer. Se a pressão arterial estiver descontrolada na próxima consulta, vai ser difícil identificar a causa: foi falha terapêutica ou falta de adesão ao tratamento?

Esse cenário hipotético se repete em milhões de lares brasileiros todos os dias. A baixa adesão ao tratamento medicamentoso pode ter consequências graves, considerando que a população idosa brasileira faz uso extensivo de medicamentos de forma contínua, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde.

Uma parcela significativa dos idosos não segue corretamente as prescrições médicas porque a adesão satisfatória exige atenção, memória e organização consideráveis. Uma revisão de escopo publicada em 2022 pela Universidade de São Paulo (USP) analisou estudos brasileiros realizados entre 2011 e 2021 e identificou que a prevalência de não adesão entre idosos varia de 5,4% a 88,24%, a depender da população estudada e do método de avaliação utilizado.

O desafio não se limita à saúde individual: quando um paciente não toma os medicamentos corretamente, todo o sistema de saúde sofre. Há mais internações, mais consultas de emergência, mais exames. Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizada em 2017 revela que 14% dos atendimentos de emergência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre eram relacionados a medicamentos, incluindo casos de não adesão ao tratamento.

Solução brasileira

Foi pensando nesse problema que Fernando Bizerra, farmacêutico com doutorado na área de saúde, criou a RenovatioMed e desenvolveu um dispositivo simples, mas com muita tecnologia embarcada desenvolvida no Brasil. “É um organizador inteligente de medicamentos, com placa eletrônica e sensores, desenvolvido pela própria RenovatioMed”, conta o empreendedor. O dispositivo teve apoio da Fapesp no âmbito do programa Centelha, operacionalizado em São Paulo pela Fundação.

Esses sensores coletam os dados para que sejam analisados no aplicativo e na plataforma da empresa. “Nosso dispositivo não depende de ação do paciente ou do cuidador no aplicativo”, destaca Bizerra. “Captamos automaticamente o acesso aos medicamentos pelo próprio organizador.”

O sistema também identifica acessos incorretos. Se o paciente tenta pegar um medicamento fora do horário programado, o dispositivo emite alertas luminosos com LEDs vermelhos para indicar que aquele remédio não deve ser ingerido naquele momento. A informação é registrada e pode ser analisada pela equipe de saúde.

A solução não é inédita, mas poucas empresas se arriscam a criar um dispositivo físico para o monitoramento. “Existem poucas soluções desse tipo: é difícil trabalhar com hardware”, reflete Bizerra. “Nosso foco é evitar esquecimento e prevenir erros de administração.”

O organizador acomoda todos os comprimidos de uma semana (de segunda a domingo) para até quatro horários diferentes ao longo do dia. “Ele emite alertas sonoros e luminosos”, explica Bizerra. “Os potinhos com os medicamentos ficam verdes no horário da ingestão. E quando os remédios são tomados, captamos essa informação.” Assim, o sistema não atua apenas na lembrança dos horários: ele registra cada ação do paciente.

A solução atende principalmente três cenários críticos: acompanhamento de idosos e doentes crônicos em ambiente domiciliar, pacientes que saem de procedimentos médicos ou cirúrgicos com novo esquema terapêutico e monitoramento de medicamentos de alto custo, como os quimioterápicos orais utilizados no tratamento do câncer — nesse caso, doses perdidas podem representar milhares de reais desperdiçados, além de comprometer a eficácia do tratamento.

Tempo real

No aplicativo, familiares e pacientes podem acompanhar todo o processo em tempo real: a lista de medicamentos, os horários de cada dose e se os remédios estão sendo tomados corretamente. Além disso, podem receber avisos se algum medicamento for esquecido. “Se depois de 45 minutos o paciente não tiver tomado o medicamento, ele recebe uma notificação no celular”, exemplifica Bizerra.

Para instituições de saúde, clínicas médicas e operadoras de planos de saúde, a plataforma é ainda mais robusta. É possível acompanhar todos os pacientes que utilizam o dispositivo de forma globalizada, com informações sobre a adesão de cada um. E, para cada paciente, é possível acessar informações detalhadas do tratamento e do perfil.

Segundo Bizerra, o feedback dos usuários tem sido positivo. “Eles destacam a facilidade de uso do dispositivo e a melhora da rotina de toda a família.” O pesquisador reconhece, entretanto, que é preciso expandir o estudo. “Temos pacientes e familiares com o dispositivo há mais de dois anos, com o sistema funcionando sem interrupções ou defeitos. Isso mostra a robustez do aparelho”, afirma.

Um relato de caso envolveu uma paciente diabética cuja glicemia estava descontrolada. A família não conseguia acompanhar o tratamento e havia muitas dúvidas se ela ingeria os medicamentos corretamente. Com o uso do dispositivo, foi possível verificar que ela apresentou adesão de 100% ao tratamento e tomou os medicamentos da forma indicada. Como os exames mostravam que a glicemia estava acima do normal, o médico teve segurança para modificar o tratamento. “Conseguimos auxiliar a família, a paciente e o profissional de saúde, porque os dados foram utilizados para alterar o tratamento.”

R$ 40 por mês

A RenovatioMed aluga o dispositivo tanto para operadoras de planos de saúde quanto para clientes individuais. A mensalidade inclui o aluguel do dispositivo, o acesso ao aplicativo e o suporte oferecido pela empresa. O serviço pode ser contratado diretamente com a RenovatioMed. Atualmente, a startup atende cerca de 50 pacientes.

Durante a fase de validação, provas de conceito foram conduzidas no sistema Unimed com resultados positivos. “Evoluímos de um protótipo para um produto acabado”, conta o pesquisador. A empresa passou por programas de inovação e fomento dos governos federal e estadual. Com sede no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, agora busca a comercialização do dispositivo em escala.

