Médico "super idoso" conta a verdade para uma vida longa e saudável

O avanço da idade é inevitável, mas a ciência tem demonstrado que a forma como envelhecemos não está unicamente ligada à genética. Segundo o cardiologista Dr. Eric Topol, muitos dos hábitos cultivados ao longo da vida desempenham um papel essencial na longevidade saudável. Em seu livro, "Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity", ele explora como a prática de atividades físicas, uma alimentação equilibrada e a manutenção de conexões sociais podem contribuir significativamente para uma vida longa e saudável.

Para aqueles que almejam viver mais e melhor, o equilíbrio é fundamental. Dr. Topol destaca a importância dos exercícios de equilíbrio, sugerindo que até atividades simples, como ficar de pé em um pé enquanto escova os dentes, podem trazer benefícios substanciais. Esses exercícios são parte da conexão corpo-mente, e sua prática regular pode prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida à medida que envelhecemos.

Como a qualidade do sono impacta na longevidade?

O sono tem um papel crucial na manutenção da saúde ao longo dos anos. Dr. Topol compartilha que, após estudar o sono mais a fundo, conseguiu melhorar significativamente a qualidade de seu próprio sono REM, a fase em que ocorrem sonhos mais vívidos e que é vital para a memória e o aprendizado.

A privação de sono pode levar a inflamações, aumentando o risco de doenças graves como câncer e distúrbios neurodegenerativos.

Qual é o papel da dieta na saúde ao longo da vida?

Quando se trata da dieta, Dr. Topol segue um padrão baseado na dieta mediterrânea, rica em azeite, nozes, frutas, vegetais e peixes. Ele alerta contra o consumo excessivo de carnes processadas, reconhecidas como carcinogênicas pela Organização Mundial da Saúde, e defende a minimização do consumo de alimentos ultraprocessados.

A escolha de alimentos frescos e naturais não só ajuda a manter um peso saudável, mas também apoia uma vida mais longa e vibrante.

Envelhecer bem é possível com esses cuidados simples

A importância das conexões sociais

Dr. Topol ressalta que conexões sociais fortes são essenciais para um envelhecimento saudável. Estudos demonstram que pessoas com relacionamentos sólidos têm um risco reduzido de mortalidade.

Ao contrário, a solidão e o isolamento podem ter efeitos adversos significativos sobre a saúde física e mental. Portanto, cultivar amizades e laços familiares pode ser tão importante quanto outras práticas saudáveis.

O exercício regular pode prolongar a vida?

Dr. Topol mantém uma rotina de exercícios diários que inclui atividades de resistência e aeróbicas. Ele enfatiza que o treinamento de força, em particular, não só prolonga a vida, mas também melhora a densidade óssea e a saúde mental. A introdução de variados tipos de exercícios, como pular corda e levantamentos com kettlebell, desafia o cérebro e protege contra o envelhecimento cognitivo.

Manter uma vida ativa e socialmente conectada, aliada a uma dieta saudável e um sono reparador, são pilares para um envelhecimento saudável. Dr. Topol proporciona um vislumbre esperançoso de como todos podem, através de escolhas conscientes, desfrutar de mais anos com qualidade de vida. Ele reitera que, embora a genética desempenhe um papel, nossas escolhas diárias são fundamentais para uma longevidade saudável. Assim, são pequenos ajustes em nosso estilo de vida que podem fornecer as chaves para viver mais e melhor.