Especialista em longevidade afirma ter reduzido idade biológica em 15 anos

O especialista belga em longevidade e diretor do Buck Institute for Aging Research, Eric Verdin, de 67 anos, diz ter reduzido sua idade biológica em 15 anos graças aos seus hábitos saudáveis, que incluem desde dietas e monitoramentos contínuos de sua condição até jejuns intermitentes e a exclusão do consumo de três alimentos específicos. Ele dita sua rotina priorizando sua qualidade de vida e a prevenção de doenças crônicas como câncer e diabetes tipo 2.

O diretor usufruiu da tecnologia vestível, como smartwatches e rastreadores fitness para coletar dados sobre sua atividade física e consumo energético, além de exames de sangue regulares, ambos para contabilizar informações úteis para ajustar seu estilo de vida e monitorar sua saúde.

Utilizando biomarcadores - características biológicas mensuráveis que ajudam a prever, diagnosticar e tratar doenças - como inflamação, pressão arterial e colesterol, constatou que sua idade cronológica é de 67 anos, entretanto, sua idade biológica varia entre 48 e 53 anos.

O portal nova-iorquino Business Insider, publicou um artigo que explica o motivo de suas escolhas fazerem a diferença ao estabelecer uma boa saúde, conjuntamente aos três alimentos cortados de sua alimentação.

Atualmente, ele segue os princípios mediterrâneos (como os hábitos da Itália, Grécia e Turquia) em suas refeições: priorizando o azeite de oliva como principal fonte de gordura e também, consumindo muitas frutas, vegetais, legumes, cereais integrais, sementes e peixes. Além disso, está experimentando antecipar o horário do jantar para otimizar os benefícios de seu jejum intermitente.

Quais são os 3 alimentos evitados por Verdin?

Alimentos Ultraprocessados

Baseando-se nos ideais mediterrâneos de evitar alimentos ultraprocessados, Verdin recomenda não consumir comidas que não reconhecemos em sua forma natural ou que não podem ser preparadas em uma cozinha convencional.

O especialista alerta que os ultraprocessados frequentemente contêm ingredientes artificiais e quantidades excessivas de açúcar, gordura e sódio, sendo projetados para estimular excessivamente nosso paladar.

Além disso, pesquisas recentes indicam que esses produtos estão associados ao aumento do risco de obesidade, doenças cardíacas, câncer e distúrbios metabólicos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sucos de Fruta

Apesar de as frutas serem uma parte essencial de uma dieta equilibrada, ele prefere evitá-las na forma de sucos. Isso se dá ao fato de que os sucos perdem a maior parte das fibras presentes nas frutas inteiras, o que resulta em uma absorção rápida de açúcar pelo organismo, elevando os níveis de glicose no sangue.

Para aproveitar todos os benefícios nutricionais das frutas, ele sugere consumir elas inteiras, preservando suas fibras e nutrientes.

Álcool

Mesmo sendo um apreciador de vinho, o belga decidiu reduzir seu consumo de álcool após experimentar um mês sem beber durante a pandemia.

Nesse período ele notou uma melhora significativa em sua energia e qualidade de sono, o que o levou a optar por uma decisão mais restritiva.

Diversas organizações de saúde também têm alertado sobre os riscos associados ao consumo de álcool, mesmo em quantidades moderadas, relacionando-o ao aumento do risco de câncer e de diversas doenças crônicas.



Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice