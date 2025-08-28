Horóscopo
Ayurveda: saúde, longevidade e felicidade. Entrevista com Erick Schulz
28/08/2025 23:26
Saúde, longevidade, felicidade! Meta de 10 entre 10 pessoas na atualidade, o equilíbrio físico, emocional e espiritual está disponível, oriundo da Índia, há pelo menos 5 mil anos: é o famoso sistema do Ayurveda. Mas, para que você possa aplicar tudo isso na sua vida, o podcast Meu Momento Místico chamou o especialista: Erick Schulz, terapeuta, professor e instrutor com mais de 25 anos de experiência em Ayurveda, yoga e tradição hindu.
O que é o Ayurveda?Da loucura de uma megalópole para a floresta. Foi assim que o nosso convidado, fundador do Instituto Naradeva Shala, escola latino-americana de Ayurveda em São Paulo, colocou em prática a essência do Ayurveda: a experimentação. Plantar a própria comida, trocar uma consulta por uma massagem, dividir o plantio... Muito mais do que medicina (mas também ela), o Ayurveda é uma ciência que se espalha por todas as áreas da nossa vida. E Erick descobriu isso na prática.
“E nesse sistema, (...) é legal entender o seguinte: o sistema védico é um sistema para tudo. No sistema védico, tem como construir uma casa, (...) como conduzir uma família, como lidar com o vizinho, (...) como casar, como cuidar do filho, como comer, (...) tudo que você possa imaginar, desde questões religiosas à vida mundana.”
Como começar no Ayurveda: os 3 pilares fundamentaisMas, segundo Erick, você não precisa largar tudo e se mudar para um casebre no meio da floresta (se não quiser). Para o Ayurveda, uma vida equilibrada começa com mudanças graduais no dia a dia, especialmente em 3 pontos principais: dormir bem, comer bem e se exercitar com regularidade. Eu sei, você já está cansado dessa “lorota” toda, mas talvez falte o essencial: colocá-la em prática na sua vida.
“Dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Quer começar o Ayurveda? Comece por esses 3 pontos. Durma todo dia no mesmo horário e desperte no mesmo horário. Tenha um sono, quer dizer, regular. Faça atividade física diária. (...) E terceiro, a alimentação. (...) É só observar o que é comida. Comida apodrece. Se a comida dura muito tempo sem apodrecer, tem alguma coisa diferente naquela comida...”
Os doshas: equilíbrio do corpo e da menteO Ayurveda, no entanto, é importante lembrar: vai além de tudo isso! Ele entende que cada pessoa tem uma constituição única, formada por 3 doshas principais: Vata, Pitta e Kapha. O Vata rege o movimento, o Pitta governa o metabolismo e o Kapha, a estrutura e estabilidade do corpo. Quando estão em equilíbrio, esses três aspectos sustentam vitalidade, clareza mental e bem-estar emocional, evitando doenças físicas e mentais.
“Dosha significa grupo de funções. (...) Então a gente divide o corpo em várias funções e divide a mente em funções. O corpo a gente divide em três grupos de função, que a gente chama de Vata, Pitta e Kapha. São as funções de movimento do nosso corpo. Todos os órgãos precisam de movimento.”