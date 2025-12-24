Assine
DROGASIL E RAIA

Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell

De acordo com a agência reguladora, a empresa não tem autorização para produzir medicamentos

AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
24/12/2025 09:27 - atualizado em 24/12/2025 09:31

Os remédios são controladas pelo grupo RD Saúde, mesma controladora das drograrias Raia e Drogasil. crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nessa terça-feira (23/12) o comércio e a propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs, controladas pelo grupo RD Saúde, mesma controladora das drograrias Raia e Drogasil.

Os produtos não podem ser vendidos nas lojas, nos sites e nem por terceiros. 

De acordo com a agência reguladora, a empresa não tem autorização para produzir medicamentos.

A determinação da Anvisa vale apenas para remédios. As marcas produzem outros itens, como de higiene e beleza. Estes continuam sendo comercializados normalmente.

Em nota enviada ao site Poder360, a RD Saúde informou que "não é indústria e não produz medicamentos", e vai recorrer da decisão.

"Os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa", afirma.

 

