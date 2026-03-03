Influenza ou resfriado? Saiba diferenciar os sintomas de cada um

Com a circulação de vírus respiratórios em alta, diferenciar uma gripe forte de um simples resfriado se torna essencial. Embora os sintomas iniciais possam parecer semelhantes, a influenza, popularmente conhecida como gripe, apresenta um quadro muito mais intenso e súbito, exigindo maior atenção e cuidados para evitar complicações.

A principal diferença está na forma como as doenças se manifestam. O resfriado comum geralmente começa de maneira gradual, com sintomas concentrados nas vias aéreas superiores. Já a gripe chega de repente, derrubando a pessoa com um mal-estar generalizado e que pode durar dias.

Sinais de alerta da gripe (Influenza)

O quadro de influenza é marcado por um conjunto de sintomas bem característicos que aparecem de forma abrupta. Reconhecê-los é o primeiro passo para buscar o tratamento adequado e garantir uma recuperação segura. Fique atento se apresentar:

Febre alta: temperaturas que sobem rapidamente, ultrapassando os 38°C, e que podem durar em torno de três dias.

Dores no corpo: uma dor muscular intensa e generalizada, muitas vezes descrita como se a pessoa "tivesse sido atropelada". Dores nas articulações também são comuns.

Cansaço extremo: uma fraqueza e fadiga que impedem a realização de atividades cotidianas, muitas vezes forçando a pessoa a ficar de cama.

Dor de cabeça: geralmente forte e persistente, acompanhando o período febril.

Tosse seca, dor de garganta e calafrios também fazem parte dos sintomas clássicos da gripe. O quadro pode evoluir para complicações mais graves, como a pneumonia, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.

Como o resfriado se manifesta

O resfriado, por sua vez, é causado por outros tipos de vírus e seus efeitos são bem mais brandos. A recuperação costuma ser mais rápida, e os sintomas raramente impedem a rotina diária. Os sinais mais comuns de um resfriado incluem coriza, nariz entupido e espirros frequentes. A febre, quando ocorre, é baixa e passageira. Uma leve dor de garganta ou tosse também pode aparecer, mas sem a intensidade vista na gripe.

Além da vacinação anual, que é a principal forma de prevenção contra a gripe, o tratamento também difere. Enquanto o resfriado foca no alívio dos sintomas com repouso e hidratação, a gripe pode necessitar de medicamentos antivirais, sempre com prescrição médica. É fundamental não se automedicar.

Diante de sintomas intensos, especialmente febre alta persistente, falta de ar ou dor no peito, a orientação é procurar um serviço de saúde imediatamente para evitar complicações graves, como a pneumonia.

