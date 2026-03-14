Assine
overlay
Início Bem viver
MAL-ESTAR

Calafrios e vômitos: o que pode ser? Sinais de alerta para buscar ajuda

Especialistas explicam as causas mais comuns desses sintomas, que vão de infecções a problemas gástricos; saiba quando se preocupar e o que fazer

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
14/03/2026 00:33

compartilhe

SIGA
x
Calafrios e vômitos: o que pode ser? Sinais de alerta para buscar ajuda
A sensação de mal-estar intenso pode ser um sintoma de diversas condições de saúde, como infecções ou enxaquecas. crédito: iStock

Sentir calafrios e ter vômitos ao mesmo tempo pode ser uma experiência assustadora e muito desconfortável. Geralmente, essa combinação de sintomas é uma resposta do corpo a alguma infecção ou inflamação, mas também pode indicar outras condições que merecem atenção. Entender as possíveis causas é o primeiro passo para saber como agir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na maioria das vezes, o quadro está ligado a problemas gastrointestinais. Uma intoxicação alimentar, por exemplo, pode provocar uma reação rápida do organismo para expulsar o alimento contaminado, resultando em vômitos, diarreia, febre e calafrios. O mesmo acontece com a gastroenterite viral, uma infecção comum que afeta o estômago e o intestino.

Leia Mais

O que pode causar calafrios e vômitos?

Embora as infecções sejam as vilãs mais frequentes, outras situações também podem desencadear esses sintomas. É importante observar se há outros sinais para ajudar a identificar a origem do problema. Algumas das principais causas incluem:

  • Infecções diversas: além das gastrointestinais, infecções urinárias, gripes fortes, pneumonia ou até mesmo apendicite podem causar febre, que por sua vez gera calafrios, acompanhados de náuseas e vômitos.

  • Problemas renais: uma infecção nos rins (pielonefrite) ou a presença de cálculos renais podem se manifestar com dor intensa nas costas, febre alta, calafrios e vômitos.

  • Enxaqueca: crises muito fortes de enxaqueca não se limitam à dor de cabeça. Elas podem vir acompanhadas de grande sensibilidade à luz e ao som, além de náuseas e vômitos.

  • Ansiedade e pânico: em um nível mais agudo, uma crise de ansiedade ou pânico pode gerar reações físicas intensas, como tremores, sensação de frio, calafrios e até mesmo ânsia de vômito.

Sinais de alerta para buscar ajuda médica

Apesar de muitos casos se resolverem com repouso e hidratação, alguns sinais indicam que é hora de procurar um serviço de emergência. A atenção deve ser redobrada se os sintomas vierem acompanhados de:

  • Febre alta e persistente: temperatura acima de 39,4 °C que não baixa após 1 a 2 horas de tratamento em casa, ou febre que persiste por mais de 3 dias.

  • Dor intensa: principalmente se for uma dor abdominal forte e localizada, dor de cabeça súbita ou dor no peito.

  • Sinais de desidratação: boca seca, urina escura e em pequena quantidade, tontura e fraqueza excessiva.

  • Vômito com sangue: presença de sangue vivo ou com um aspecto que lembra borra de café.

  • Alterações neurológicas: confusão mental, dificuldade para falar, sonolência excessiva ou rigidez na nuca.

Enquanto busca atendimento ou se recupera em casa, o mais importante é manter o corpo hidratado. Beba pequenos goles de água, chás, soro caseiro ou isotônicos. O repouso também é fundamental. Evite a automedicação, pois alguns remédios podem mascarar a verdadeira causa do problema ou agravar o quadro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

medicos saude virose

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay