Calafrios e vômitos: o que pode ser? Sinais de alerta para buscar ajuda

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Sentir calafrios e ter vômitos ao mesmo tempo pode ser uma experiência assustadora e muito desconfortável. Geralmente, essa combinação de sintomas é uma resposta do corpo a alguma infecção ou inflamação, mas também pode indicar outras condições que merecem atenção. Entender as possíveis causas é o primeiro passo para saber como agir.

Na maioria das vezes, o quadro está ligado a problemas gastrointestinais. Uma intoxicação alimentar, por exemplo, pode provocar uma reação rápida do organismo para expulsar o alimento contaminado, resultando em vômitos, diarreia, febre e calafrios. O mesmo acontece com a gastroenterite viral, uma infecção comum que afeta o estômago e o intestino.

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O que pode causar calafrios e vômitos?

Embora as infecções sejam as vilãs mais frequentes, outras situações também podem desencadear esses sintomas. É importante observar se há outros sinais para ajudar a identificar a origem do problema. Algumas das principais causas incluem:

Infecções diversas: além das gastrointestinais, infecções urinárias, gripes fortes, pneumonia ou até mesmo apendicite podem causar febre, que por sua vez gera calafrios, acompanhados de náuseas e vômitos.

Problemas renais: uma infecção nos rins (pielonefrite) ou a presença de cálculos renais podem se manifestar com dor intensa nas costas, febre alta, calafrios e vômitos.

Enxaqueca: crises muito fortes de enxaqueca não se limitam à dor de cabeça. Elas podem vir acompanhadas de grande sensibilidade à luz e ao som, além de náuseas e vômitos.

Ansiedade e pânico: em um nível mais agudo, uma crise de ansiedade ou pânico pode gerar reações físicas intensas, como tremores, sensação de frio, calafrios e até mesmo ânsia de vômito.

Sinais de alerta para buscar ajuda médica

Apesar de muitos casos se resolverem com repouso e hidratação, alguns sinais indicam que é hora de procurar um serviço de emergência. A atenção deve ser redobrada se os sintomas vierem acompanhados de:

Febre alta e persistente: temperatura acima de 39,4 °C que não baixa após 1 a 2 horas de tratamento em casa, ou febre que persiste por mais de 3 dias.

Dor intensa: principalmente se for uma dor abdominal forte e localizada, dor de cabeça súbita ou dor no peito.

Sinais de desidratação: boca seca, urina escura e em pequena quantidade, tontura e fraqueza excessiva.

Vômito com sangue: presença de sangue vivo ou com um aspecto que lembra borra de café.

Alterações neurológicas: confusão mental, dificuldade para falar, sonolência excessiva ou rigidez na nuca.

Enquanto busca atendimento ou se recupera em casa, o mais importante é manter o corpo hidratado. Beba pequenos goles de água, chás, soro caseiro ou isotônicos. O repouso também é fundamental. Evite a automedicação, pois alguns remédios podem mascarar a verdadeira causa do problema ou agravar o quadro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.