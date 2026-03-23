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MÚSICA

Após polêmica, vídeo de Chappell Roan confrontando paparazzi volta à tona

Cantora se envolveu em confusão com filha de Jude Law, enteada do jogador Jorginho, do Flamengo. Chappell tem histórico de xingar paparazzi e fotógrafos

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AS
ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
23/03/2026 14:21

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Chappell Roan foi headliner do Lollapalooza, em São Paulo, no último sábado (21/3) crédito: Etienne Laurent / AFP

Em meio à repercussão recente do episódio envolvendo Chappell Roan durante sua passagem pelo Brasil, um vídeo antigo da artista voltou a circular nas redes sociais e ganhou nova atenção.

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Nas imagens, gravadas em Paris, no início de março, a cantora aparece visivelmente irritada com a presença de paparazzi ao tentar entrar em um restaurante.

O resgate do registro acontece dias após o nome da cantora dominar as manchetes por conta de um episódio envolvendo Jorginho, volante do Flamengo, e sua enteada, de 11 anos. A situação teria ocorrido no último sábado (21/3), no hotel em que a artista, a criança e sua mãe estavam hospedadas, em São Paulo, durante o Lollapalooza 2026.

No vídeo mais antigo, Roan decide reagir à abordagem insistente dos fotógrafos. Com o celular em mãos, ela mesma começa a filmar os profissionais posicionados na entrada do local, enquanto flashes são disparados e seu nome é chamado em meio à movimentação.

"Estou tentando jantar e já pedi várias vezes para essas pessoas se afastarem de mim", afirma a cantora nas imagens. Em seguida, ela aponta diretamente para os fotógrafos e critica a postura: "Eles estão escondendo seus rostos porque sabem que estão desrespeitando meus limites".

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A artista ainda faz um apelo mais direto: "Estou pedindo, gentilmente, que me deixem em paz e parem de me seguir e me assediar". Logo depois, ao ser abordada por um homem que pede um autógrafo, ela recusa de forma breve antes de entrar no restaurante.

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