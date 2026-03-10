Chappell Roan confronta paparazzi: ‘Estão me desrespeitando’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Chappell Roan voltou a puxar a orelha dos paparazzi, após ser cercada por fotógrafos quando tentava entrar em um restaurante, em Paris, na França. Em vídeo que circula nas redes sociais, a artista confronta os fotógrafos e reclama da insistência deles em segui-la mesmo que ela já tenha pedido para que eles se afastassem.

Nas imagens, Roan aparece segurando o celular enquanto grava a movimentação na entrada do restaurante. Ao redor, diversos fotógrafos disparam flashes e chamam seu nome. Visivelmente irritada, a cantora explica que já havia pedido várias vezes para que mantivessem distância.

"Estou tentando ir jantar e já pedi várias vezes para essas pessoas se afastarem de mim, pedi para essa pessoa ir embora várias vezes, mas ela não vai. Eles estão escondendo seus rostos porque estão envergonhados. Essas são todas as pessoas que estão desrespeitando completamente todos os meus limites", disse.

“A todos vocês, estou pedindo, gentilmente, que me deixem em paz e parem de me seguir e de me assediar. Obrigada", pediu em seguida.

Em determinado momento do vídeo, um fã pede um autógrafo. “Não, eu não vou assinar. Estou sendo desconsiderada como ser humano", respondeu.

Chappell Roan está na capital francesa para compromissos ligados à Paris Fashion Week. Durante a semana de moda, ela também marcou presença no desfile da grife Alexander McQueen, atraindo grande atenção de fãs e fotógrafos.

Roan ganhou projeção internacional nos últimos anos e vive um momento de grande popularidade. A cantora será uma das atrações principais do segundo dia do Lollapalooza Brasil 2026, em 21 de março, em São Paulo (SP).

Histórico de confrontos

Essa não é a primeira vez que Roan confronta fotógrafos publicamente. Em 2024, ela discutiu com um paparazzi durante o tapete vermelho do VMAs, quando um profissional gritou “cale a boca” enquanto ela conversava com sua equipe. “Cala a boca você! Comigo não”, respondeu.

Chappell Roan tells off a photographer at the #VMAs. pic.twitter.com/wfl8uFE4s5 — Variety (@Variety) September 11, 2024

Horas depois, em entrevista ao Entertainment Tonight, a cantora explicou sua reação. “Para alguém que fica muito ansiosa com pessoas gritando, o tapete vermelho é horrível. Eu gritei de volta. Você não pode gritar comigo desse jeito”, disse.

Meses depois, em outro evento, Roan reconheceu o fotógrafo envolvido no episódio e exigiu que ele se desculpasse pela atitude.

O tema do assédio já foi abordado diversas vezes pela cantora. Em um vídeo no TikTok, Chappell criticou o comportamento que considera invasivo por parte de alguns fãs e paparazzi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Não me importa se dizem que isso é normal para pessoas famosas. Assédio, perseguição e abuso não são aceitáveis. Tenho o direito de dizer não a comportamentos assustadores”, declarou.