Chappell Roan lança álbum de estreia em vinil duplo colorido

Ganchos pop ousados, positividade sexual, composições honestas e uma dose pesada de glitter compõem o mundo de Chappell Roan, a próxima força multifacetada na música pop.

Uma celebração em technicolor de autodescoberta e transformação, The Rise and Fall of a Midwest Princess rastreia a jornada cinematográfica de Chappell Roan enquanto abraça todos os momentos confusos e imperfeitos no meio. O álbum foi escrito por Amstutz ao lado de Dan Nigro (de trabalhos com Olivia Rodrigo). As informações são do Vinews, site especializado no formato.

Agora, The Rise and Fall of a Midwest Princess ganha uma edição especial de aniversário em vinil duplo colorido pela Universal Music, via Island Records, que já está disponível na Record Store pelo valor de US$ 50,99 (cerca de R$ 296 no câmbio atual - taxas podem ser aplicáveis).





The Rise and Fall of a Midwest Princess marca a estreia de Chappell Roan. O álbum foi lançado em 22 de setembro de 2023 pela Amusement Records, uma marca ligada à lendária Island Records. Este trabalho conta com múltiplos gêneros musicais, como o synthpop, pop rock, new wave , folk pop, rock, dance-pop, country e disco.

O disco foi recebido com grande aclamação e elogiado por críticos musicais por sua natureza ousada e carregada de emoção. As críticas também elogiaram a mistura envolvente do álbum de composições afiadas, elementos pop dinâmicos e a performance vocal de Chappell Roan. Várias publicações classificaram este trabalho de estúdio em várias listas de melhores álbuns de fim de ano de 2023.

Além disso, The Rise and Fall of a Midwest Princess pavimentou o caminho para que Chappell Roan conquistasse suas primeiras indicações ao Grammy na 67ª cerimônia anual, incluindo Álbum do Ano. Ela é uma das dezesseis artistas da história que ganharam indicações ao Grammy em todas as categorias Big Four em uma noite.

Chappell Roan promoveu o álbum como atração principal da Midwest Princess Tour em 2023 e 2024, junto com aparições nos Tiny Desk Concerts da NPR Music, The Late Show com Stephen Colbert e The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Confira o conteúdo completo de The Rise and Fall of a Midwest Princess da cantora Chappell Roan:

Lado A

1. Femininomenon

2. Red Wine Supernova

3. After Midnight

4. Coffee

5. Casual

Lado B

1. Super Graphic Ultra Modern Girl

2. HOT TO GO!

3. My Kink Is Karma

4. Picture You

5. Kaleidoscope

Lado C

1. Pink Pony Club

2. Naked In Manhattan

3. California

4. Guilty Pleasure