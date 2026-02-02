Grammy 2026: Chappell Roan rouba a cena com vestido e peitos de fora
Cantora usou um look Mugler transparente que parecia preso por piercings; entenda a inspiração e os detalhes por trás do visual impactante
Chappell Roan capturou todos os olhares no tapete vermelho do Grammy 2026. A cantora de 27 anos surgiu com um vestido transparente que levou tendência do "naked dress" a um novo patamar, gerando comentários imediatos nas redes sociais e se tornando um dos visuais mais comentados da noite.
CHAPPELL ROAN HAS US SPEECHLESS ???? #GRAMMYs pic.twitter.com/Qn3Uo9ZlU7— MuchMusic (@Much) February 2, 2026
O look, assinado pela grife Mugler, era um modelo na cor vinho, completamente translúcido, que parecia ser sustentado apenas por piercings nos mamilos. O design ousado deixava à mostra tanto a parte da frente quanto a de trás do corpo, revelando também uma tatuagem que cobria boa parte das costas da artista.
A inspiração para a peça vem diretamente dos arquivos da marca. O vestido é uma releitura da coleção de alta-costura "Jeu de Paume", criada pelo icônico designer Manfred Thierry Mugler para a primavera/verão de 1998, e que foi revisitado pelo estilista Miguel Castro Freitas para a temporada de 2026.
Embora o vestido criasse a forte ilusão de ser preso por piercings, a cantora usou protetores de seios discretos por baixo do tecido, garantindo a cobertura necessária para o evento. A produção, no entanto, foi muito além do tecido e dos acessórios.
As tatuagens complexas que se espalhavam pelo peito e pelas costas da artista, na verdade, eram temporárias. Segundo a revista "Marie Claire", os desenhos foram criados em uma parceria com a MAC Cosmetics especialmente para complementar o visual dramático do vestido.
O maquiador Andrew Dahling, responsável pela aplicação, explicou que a ideia era criar um visual que misturasse o medieval com algo real e moderno. A intenção era construir uma estética de fantasia, mas que ao mesmo tempo parecesse concreta e conectada com a realidade.
O vestido "nu" foi a escolha de Chappell Roan apenas para a chegada ao evento. Durante a cerimônia de premiação, a cantora trocou de roupa, optando por outro figurino. O look impactante do tapete vermelho foi apenas um dos vários que a artista usou ao longo da noite mais importante da música.
all three of chappell roan’s looks for the 2026 #GRAMMYs tonight! ?.?? ? ? pic.twitter.com/Uk4LWAyv0v
— chappell roan daily (@dailyroan) February 2, 2026
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.