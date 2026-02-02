Grammy 2026: Chappell Roan rouba a cena com vestido e peitos de fora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Chappell Roan capturou todos os olhares no tapete vermelho do Grammy 2026. A cantora de 27 anos surgiu com um vestido transparente que levou tendência do "naked dress" a um novo patamar, gerando comentários imediatos nas redes sociais e se tornando um dos visuais mais comentados da noite.

O look, assinado pela grife Mugler, era um modelo na cor vinho, completamente translúcido, que parecia ser sustentado apenas por piercings nos mamilos. O design ousado deixava à mostra tanto a parte da frente quanto a de trás do corpo, revelando também uma tatuagem que cobria boa parte das costas da artista.

A inspiração para a peça vem diretamente dos arquivos da marca. O vestido é uma releitura da coleção de alta-costura "Jeu de Paume", criada pelo icônico designer Manfred Thierry Mugler para a primavera/verão de 1998, e que foi revisitado pelo estilista Miguel Castro Freitas para a temporada de 2026.

Embora o vestido criasse a forte ilusão de ser preso por piercings, a cantora usou protetores de seios discretos por baixo do tecido, garantindo a cobertura necessária para o evento. A produção, no entanto, foi muito além do tecido e dos acessórios.

As tatuagens complexas que se espalhavam pelo peito e pelas costas da artista, na verdade, eram temporárias. Segundo a revista "Marie Claire", os desenhos foram criados em uma parceria com a MAC Cosmetics especialmente para complementar o visual dramático do vestido.

O maquiador Andrew Dahling, responsável pela aplicação, explicou que a ideia era criar um visual que misturasse o medieval com algo real e moderno. A intenção era construir uma estética de fantasia, mas que ao mesmo tempo parecesse concreta e conectada com a realidade.

O vestido "nu" foi a escolha de Chappell Roan apenas para a chegada ao evento. Durante a cerimônia de premiação, a cantora trocou de roupa, optando por outro figurino. O look impactante do tapete vermelho foi apenas um dos vários que a artista usou ao longo da noite mais importante da música.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.