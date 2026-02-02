Vencedor do Grammy, Bad Bunny, deixou os EUA de fora em turnê mundial

O cantor Bad Bunny está fazendo uma turnê mundial, “Debí Tirar Más Fotos”, e passará pelo Brasil, com dois shows marcados para fevereiro de 2026, nos dias 20 e 21, em São Paulo. A grande surpresa, no entanto, foi a ausência dos Estados Unidos na lista de países que receberão os shows.

Em uma entrevista à revista “Variety”, o porto-riquenho afirmou que levar a nova turnê aos palcos norte-americanos seria “desnecessário”. Segundo ele, o público do país já teve muitas oportunidades de assistir às suas apresentações nos últimos anos e seu foco agora está em outros lugares.

Antes de iniciar a série de shows pelo mundo, Bad Bunny fez uma residência com mais de 30 apresentações em Porto Rico, sua terra natal, entre julho e setembro de 2025, para se conectar com os fãs. O artista, além de não incluir os EUA nos shows, também fez um discurso crítico à política de imigração do país durante a cerimônia do Grammy.

O sucesso global de Bad Bunny é impulsionado pelo álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que dá nome à turnê. Lançado em janeiro de 2025, o trabalho emplacou diversas músicas nas paradas globais e foi classificado pelo próprio artista como o “álbum mais porto-riquenho de todos”.

Shows de Bad Bunny no Brasil

O artista se apresentará em duas noites consecutivas no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026.

Além do Brasil, a turnê “Debí Tirar Más Fotos” passará por outros países da América Latina. Estão na rota destinos como República Dominicana, Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. O giro mundial se estende até julho de 2026, com paradas confirmadas na Austrália, no Japão e em diversas cidades da Europa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria