Grammy: 5 brasileiros que já ganharam o prêmio

Caetano Veloso e Maria Bethânia levaram o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no Grammy na noite de ontem (01/02) pelo disco “Caetano e Bethânia ao vivo”. A conquista celebra a força da nossa cultura e marca o primeiro prêmio para Bethânia e o terceiro para Caetano, que já havia vencido em 2000, com o álbum “Livro”, e em 2001, como produtor de “João voz e violão”, de João Gilberto.

Desde a Bossa Nova até o pop contemporâneo, o talento nacional já garantiu vários gramofones dourados. Conhecer esses nomes é passear pela história de como a música brasileira conquistou o planeta com seus ritmos, melodias e poesias únicas.

Relembre cinco nomes que, assim como os irmãos Veloso, levaram o prêmio para casa.

Tom Jobim

Um dos pais da Bossa Nova, Antônio Carlos Jobim foi um dos primeiros brasileiros a receber reconhecimento internacional massivo. Ele venceu o Grammy em 1994 com o álbum “Antônio Brasileiro”, que levou “Melhor Álbum de Jazz Latino”.

João Gilberto

Parceiro de Tom Jobim no histórico “Getz/Gilberto”, João Gilberto foi premiado em 1965 com o maior prêmio da noite, de Álbum do Ano. Décadas depois, ele voltaria a ser premiado em 2001, desta vez pelo aclamado álbum “João voz e violão”, que venceu na categoria Melhor Álbum de World Music.

Gilberto Gil

Outro ícone da música brasileira, Gilberto Gil tem uma carreira repleta de prêmios e já levou para casa dois gramofones. O primeiro veio em 1999, com o álbum “Quanta Live” na categoria Melhor Álbum de World Music. O segundo foi em 2006, pelo disco “Eletracústico”, na categoria Melhor Álbum de World Music Contemporâneo, consolidando sua relevância contínua no mercado internacional.

Sérgio Mendes

Conhecido por sua fusão de Bossa Nova com jazz e funk, Sérgio Mendes alcançou enorme sucesso internacional, principalmente com o grupo Brasil '66. Sua música contagiante rendeu-lhe um Grammy em 1993 pelo álbum “Brasileiro”, na categoria Melhor Álbum de World Music.

Milton Nascimento

Com sua voz inconfundível e composições marcantes, Milton Nascimento também está na lista de brasileiros premiados. O artista mineiro venceu o Grammy em 1998 com o álbum “Nascimento”, que foi eleito o Melhor Álbum de World Music daquele ano.

