Bad Bunny e Chappell Roan: saiba os nomes mais buscados do Grammy 2026

A cerimônia do Grammy 2026 ocorreu na noite desse domingo (1/2), e os maiores nomes da música movimentaram as redes sociais. A premiação consagrou novos artistas e celebrou ícones da indústria fonográfica, gerando uma onda de curiosidade entre os brasileiros sobre os principais acontecimentos da festa.

Dentre os momentos mais comentados, está a vitória de Bad Bunny na categoria de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos”. O artista porto-riquenho superou grandes favoritos e levou o principal gramofone da noite, fazendo com que seu nome disparasse nas pesquisas.

O artista, além de levar o maior prêmio da noite, chamou atenção do público por seu posicionamento durante seu discurso. Bad Bunny se manifestou contra a agência de imigração dos Estados Unidos.

"Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas; somos humanos e somos americanos. O ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes", declarou.

Looks, piadas e revelações

Quem também atraiu todos os holofotes foi a cantora Chappell Roan. Conhecida por suas performances e visuais autênticos, ela se destacou no tapete vermelho com um look extravagante, que rapidamente viralizou e levou o público a pesquisar mais sobre seu estilo e sua música.

Na categoria de Artista Revelação, a vitória foi de Olivia Dean. O anúncio despertou o interesse de quem ainda não conhecia o trabalho da cantora britânica, impulsionando buscas por suas canções e sua biografia.

O apresentador da festa, o comediante Trevor Noah, também entrou para a lista dos mais pesquisados, mas por um motivo polêmico. Uma piada envolvendo Donald Trump gerou repercussão, especialmente após o presidente norte-americano ameaçar publicamente um processo.

Trevor Noah teria associado Trump ao caso de Jeffrey Epstein, no qual o presidente tinha uma amizade nos anos 90. Epstein foi preso por tráfico internacional de mulheres, e o republicano não ficou contente com a piada que o ligava ao caso.

Momento histórico para o Brasil

O ponto alto para o público brasileiro foi a conquista de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os irmãos fizeram história ao ganharem um Grammy americano, na categoria de Melhor Álbum de Música Global. A vitória levou o nome dos dois ícones da MPB ao topo das buscas, fazendo o público brasileiro procurar detalhes sobre a categoria vencida.

