Quem é o marido de Eliana? Veja a trajetória do casal

Com a carreira consolidada na TV Globo desde sua contratação em 2024, a apresentadora Eliana Michaelichen segue atraindo os holofotes. Mas, enquanto sua vida profissional é um sucesso, a pessoal segue um roteiro de discrição e estabilidade ao lado do marido, o diretor de TV Adriano Ricco.

O casal se conheceu no final de 2014, por meio de amigos em comum. Na época, a comunicadora havia recém-terminado o casamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli. O romance com Ricco engatou rapidamente e, em março de 2015, eles assumiram publicamente a união, que se mantém até hoje.

Quem é o marido de Eliana?

Adriano Ricco é um nome conhecido nos bastidores da televisão brasileira. Filho do renomado jornalista de TV Flávio Ricco, ele construiu uma carreira sólida como diretor. Seu trabalho inclui a direção do antigo "Domingão do Faustão" e do "Caldeirão com Mion". Atualmente, ele é o diretor-geral do programa "Altas Horas", também na Globo.

Antes de se firmar na emissora carioca, Ricco também teve passagens pela Band, onde dirigiu o programa "O Mundo Segundo os Brasileiros". A experiência no entretenimento televisivo é uma paixão que ele compartilha com a esposa, embora ambos atuem em lados diferentes das câmeras.

Juntos, Eliana e Adriano são pais de Manuela, de 8 anos. A gravidez da menina nascida em 2017 foi um momento delicado, pois a apresentadora enfrentou complicações que exigiram uma cirurgia e uma internação hospitalar de cinco meses para garantir a segurança da gestação.

A superação do desafio fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Eliana também é mãe de Arthur, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior.

Apesar da fama, o casal opta por uma vida longe dos holofotes excessivos. Nas redes sociais, compartilham momentos em família e declarações de afeto, mas preservam a intimidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.