HBO divulga primeira imagem de série de Harry Potter

Um fã de Harry Potter causou uma confusão recentemente, num hotel em Leicestershire, no Reino Unido. É que ele estava com uma varinha de Harry Potter e alguém achou que era um facão. JThomas wikimedia commons

A polÃ­cia britÃ¢nica foi chamada e, ao constatar que o objeto era brinquedo inspirado na saga de magia, um policial chegou a brincar postando nas redes sociais que nÃ£o havia nenhum Voldemort no local ( referindo-se ao Bruxo do Mal da saga) autor PromÃ©thÃ©e33 wikimedia commons

As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo. Divulgação

Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig. reprodução youtube Universal

Foi dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida. reprodução wikifandom

São muitos os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando. divulgação Viagem e Turismo

Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos – e o próprio público – são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital. Veja alguns estabelecimentos importantes na saga. reprodução Streetview

Caldeirão Furado – Trata-se do pub mágico que serve de entrada entre o mundo dos bruxos e o dos trouxas, localizado em Londres.

É ali que Harry conhece o Beco Diagonal pela primeira vez e onde muitos bruxos se reúnem para conversar e se hospedar. divulgação disneypoint

No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes. divulgação eater

Empório das Corujas – Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira. reprodução HarryPotter wiki

Edwiges (ou Hedwig, no original) Ã© a coruja escolhida por Harry. Ã? da espÃ©cie coruja nevada, tÃ­pica do Ãrtico. reproduÃ§Ã£o HarryPotter wiki

Banco Gringotes – O banco onde os bruxos guardam dinheiro Ã© protegido por um dragÃ£o no alto do prÃ©dio. Como Ã© mÃ¡gico, olhando por fora nÃ£o se imagina a imensidÃ£o do banco por dentro. divulgaÃ§Ã£o amino

A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

Olivaras – É a tradicional loja de varinhas localizada no Beco Diagonal, fundada em 382 a.C. É lá que Harry Potter compra sua primeira varinha, e o próprio Sr. Olivaras ajuda os bruxos a encontrar a varinha ideal. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

A mobília de madeira foi tingida com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local. reprodução harrypotter wiki

Floreios e Borrões – A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento. É a livraria mais famosa do Beco Diagonal, especializada em magia e feitiçaria. Foi onde Harry comprou seus livros escolares e conheceu o autor Gilderoy Lockhart em um evento de autógrafos. reprodução harrypotter wiki

Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo! divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

Hospital St Mungus – Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade. reprodução escolatribruxawiki

Quidditch – É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios. reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter Insight Editions

E a maior sensação, sonho de consumo dos bruxos, e que Harry ganha de presente da professora Minerva, é a vassoura Nimbus 2000. Vassoura de última linha, rápida e eficaz. reprodução disney

Gemialidades Weasley – A loja dos irmãos gêmeos Fred e George Weasley, que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio. É a loja de logros e invenções mágicas , famosa por seus produtos cômicos e engenhocas, tornou-se um grande sucesso após a saída dos gêmeos de Hogwarts. divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions

A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente. reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter