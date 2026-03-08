Ator búlgaro de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ surpreende com visual e nova carreira

ApÃ³s essa estreia marcante, seu currÃ­culo passou a contar com outros trabalhos no cinema e tambÃ©m na televisÃ£o. Entre os filmes em que trabalhou estÃ¡ â??O Albergue – Parte IIâ? (2007), no qual interpretou Miroslav. Ele tambÃ©m participou da sÃ©rie bÃºlgara â??Undercoverâ? em 2011, entre outros projetos.