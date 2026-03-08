Assine
Ator búlgaro de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ surpreende com visual e nova carreira

Redação Flipar
    O ator publicou novas fotos no Instagram revelando uma aparência bem distinta daquela exibida na época em que participou da saga.

     Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Na trama, lançada em 2005, Yanevski deu vida ao talentoso jogador de quadribol que representa a Escola Durmstrang no Torneio Tribruxo e se torna o par romântico de Hermione Granger, vivida por Emma Watson.

    Foto: Divulgação
    Quase duas déadas depois o rumo é outro. Longe dos sets de filmagem, Stanislav deixou a atuação para se dedicar a uma nova vocação. Ele trabalha atualmente como educador e coach.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Em suas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos de sua rotina, que inclui treinos intensos, passeios de moto e o convívio com seu papagaio de estimação.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    O ator também divulga atividades ligadas ao seu novo ofício, voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento pessoal.

     Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Apesar da mudança de rumo profissional, Yanevski mantém viva a ligação com o universo que o tornou conhecido. Ele foi um dos convidados da convenção “Enter the Magical World”, evento dedicado aos fãs de Harry Potter, em Paris.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Lançado em 2005, “Harry Potter e o Cálice de Fogo” é o quarto filme da famosa franquia baseada nos livros de J.K. Rowling.

    Foto: Divulgação
    Dirigido por Mike Newell, o longa mostra Harry (Daniel Radcliffe) participando do perigoso Torneio Tribruxo, competição que reúne alunos de três escolas de magia.

    Foto: reprodução do Site IMDB
    O filme marcou uma virada mais sombria na saga, abordando temas de amadurecimento e perigo real, e foi sucesso absoluto de bilheteria mundial.

     Foto: Divulgação
    Stanislav Rumenov Yanevski nasceu em 16 de maio de 1985 em Sófia, capital da Bulgária.

    Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Ainda jovem, ele viveu em dois outros países – Inglaterra e Israel -, experiências que contribuíram para sua formação pessoal mesmo antes de ingressar no mundo da atuação.

    Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Durante os anos escolares, ele estudou na Mill Hill School, no Reino Unido, onde não mantinha aspirações específicas de se tornar ator, tampouco frequentava cursos de teatro.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Sua carreira como ator teve um salto significativo em 2004/2005, quando foi selecionado para interpretar o personagem Viktor Krum no filme “Harry Potter e o Cálice de Fogo”.

    Foto: Divulgação
    O processo de escolha foi acirrado e Yanevski foi escolhido entre cerca de 600 candidatos, muitos deles em Sofia, após ter participado de um workshop de atuação convocado pela diretora de elenco Fiona Weir.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Na época, Yanevski interpretou um famoso jogador de quadribol búlgaro dentro da saga, e esse papel impulsionou sua visibilidade internacional.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    ApÃ³s essa estreia marcante, seu currÃ­culo passou a contar com outros trabalhos no cinema e tambÃ©m na televisÃ£o. Entre os filmes em que trabalhou estÃ¡ â??O Albergue – Parte IIâ? (2007), no qual interpretou Miroslav. Ele tambÃ©m participou da sÃ©rie bÃºlgara â??Undercoverâ? em 2011, entre outros projetos.

    Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    Além de atuar, Yanevski desenvolveu uma presença nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal, como seu interesse por motos e pela boa forma, assim como reflexões sobre o estilo de vida.

    Foto: Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Sua imagem pública passou por transformações visíveis, com diferenças estéticas consideráveis em comparação com o período em que atuou como Viktor Krum.

    Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
    Ele mantém ligações com sua pátria, a Bulgária, e seus interesses vão além da atuação, envolvendo aventura, estilo de vida saudável, e participação em convenções de fãs que celebram a saga de Harry Potter.

     Foto: - Reprodução do Instagram @stan_yanevski
