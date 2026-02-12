David Thewlis diz que não participará da série de “Harry Potter” da HBO
-
“Eu me sentiria velho demais para interpretar meu personagem original agora. E não, não gostaria de voltar ao papel porque já tive o suficiente disso. Para ser sincero, estou cansado de falar sobre o assunto”, disse.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-3.jpg?20260212093235" width="1114" height="626">
“Eu me sentiria velho demais para interpretar meu personagem original agora. E não, não gostaria de voltar ao papel porque já tive o suficiente disso. Para ser sincero, estou cansado de falar sobre o assunto”, disse.Foto: Reprodução Instagram /@officialdavidthewlis
-
A futura série de “Harry Potter”, produzida pela HBO, será uma nova adaptação televisiva dos livros de J.K. Rowling, concebida como um reboot completo da saga. A produção contará com elenco inédito e pretende adaptar cada um dos sete livros em uma temporada.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/01-harry-serie.jpg" width="1114" height="626">
A futura série de “Harry Potter”, produzida pela HBO, será uma nova adaptação televisiva dos livros de J.K. Rowling, concebida como um reboot completo da saga. A produção contará com elenco inédito e pretende adaptar cada um dos sete livros em uma temporada.Foto: Divulgação
-
A saga cinematográfica original, exibida entre 2001 e 2011, foi estrelada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, e todos os filmes disponíveis no catálogo da HBO Max.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/03/Slide-1-Harry-Potter.jpg?20260212093239" width="1114" height="626">
A saga cinematográfica original, exibida entre 2001 e 2011, foi estrelada por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, e todos os filmes disponíveis no catálogo da HBO Max.Foto: FOTO: Reprodução
-
Saiba mais, a seguir, sobre David Thewlis, que interpretou Remo em cinco dos oito longas de “Harry Potter”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-HP.jpg?20260212093240" width="1114" height="626">
Saiba mais, a seguir, sobre David Thewlis, que interpretou Remo em cinco dos oito longas de “Harry Potter”.Foto: Divulgação
-
-
David Thewlis Wheeler nasceu em 20 de março de 1963, na Inglaterra. Na adolescência, integrou a banda de rock QED e atuou como guitarrista principal do grupo punk Door 66.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-6.jpg?20260212093239" width="1114" height="626">
David Thewlis Wheeler nasceu em 20 de março de 1963, na Inglaterra. Na adolescência, integrou a banda de rock QED e atuou como guitarrista principal do grupo punk Door 66.Foto: Reprodução Instagram /@officialdavidthewlis
-
Formado em atuação na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, o ator adotou o sobrenome de solteira da mãe, Thewlis, como nome artístico após descobrir que seu nome de nascimento já estava registrado por outro profissional no sindicato de atores.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-4.jpg?20260212093240" width="1114" height="626">
Formado em atuação na Guildhall School of Music and Drama, em Londres, o ator adotou o sobrenome de solteira da mãe, Thewlis, como nome artístico após descobrir que seu nome de nascimento já estava registrado por outro profissional no sindicato de atores.Foto: Reprodução Instagram /@officialdavidthewlis
-
No início da carreira, participou com pequenos papéis em séries televisivas antes de conseguir um papel mais relevante na sitcom “Valentine Park” em 1987. No mesmo ano, realizou sua estreia no cinema com “Little Dorrit”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot_20240216_215350_Google.jpg" width="1114" height="626">
No início da carreira, participou com pequenos papéis em séries televisivas antes de conseguir um papel mais relevante na sitcom “Valentine Park” em 1987. No mesmo ano, realizou sua estreia no cinema com “Little Dorrit”.Foto: divulgação
-
-
Por sua atuação em “Últimas Palavras”, lançado em 1998, recebeu indicação ao BAFTA na categoria de melhor ator em filme independente.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Ultimas-Palavras.jpg?20260212093241" width="1114" height="626">
Por sua atuação em “Últimas Palavras”, lançado em 1998, recebeu indicação ao BAFTA na categoria de melhor ator em filme independente.Foto: Divulgação
-
Thewlis realizou teste para interpretar Quirinus Quirrell em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, dirigido por Chris Columbus, papel que ficou com Ian Hart.Â
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/03/Quirino-Quirrell-Ian-Hart.jpg?20260212093242" width="1114" height="626">
Thewlis realizou teste para interpretar Quirinus Quirrell em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, dirigido por Chris Columbus, papel que ficou com Ian Hart.ÂFoto: ReproduÃ§Ã£o/DivulgaÃ§Ã£o Warner Bros.
-
Em 2004, foi escolhido diretamente pelo diretor Alfonso Cuarón para interpretar o Professor Lupin em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot_20250207_192508_Google.jpg?20260212093241" width="1114" height="626">
Em 2004, foi escolhido diretamente pelo diretor Alfonso Cuarón para interpretar o Professor Lupin em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.Foto: Divulgação
-
-
Em 2017, atuou como V. M. Varga na terceira temporada de “Fargo”, desempenho que resultou em indicação ao Emmy.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-Divulgacao-FX-Networks.jpg?20260212093242" width="1114" height="626">
Em 2017, atuou como V. M. Varga na terceira temporada de “Fargo”, desempenho que resultou em indicação ao Emmy.Foto: Divulgação / FX Networks
-
Recebeu indicação ao BAFTA TV por sua atuação na minissérie “Landscapers”, exibida em 2021 pela HBO, na qual interpretou Christopher Edwards, personagem envolvido em um caso criminal que acompanha um casal acusado de assassinar os pais da esposa e ocultar os corpos por anos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-e-Olivia-Colman.jpg" width="1114" height="626">
Recebeu indicação ao BAFTA TV por sua atuação na minissérie “Landscapers”, exibida em 2021 pela HBO, na qual interpretou Christopher Edwards, personagem envolvido em um caso criminal que acompanha um casal acusado de assassinar os pais da esposa e ocultar os corpos por anos.Foto: Divulgação
-
Atuou em outras produções como “A Teoria de Tudo”, “Sete Anos no Tibete”, “Coração de Dragão”, “A Ilha do Dr. Moreau”, “O Grande Lebowski”, “A Teoria de Tudo”, “Mulher-Maravilha”, “O Menino do Pijama Listrado”, “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Enola Holmes 2”, “Liga da Justiça” e “Cirurgias e Artimanhas”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-A-teoria-de-tudo.jpg?20260212093244" width="1114" height="626">
Atuou em outras produções como “A Teoria de Tudo”, “Sete Anos no Tibete”, “Coração de Dragão”, “A Ilha do Dr. Moreau”, “O Grande Lebowski”, “A Teoria de Tudo”, “Mulher-Maravilha”, “O Menino do Pijama Listrado”, “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Enola Holmes 2”, “Liga da Justiça” e “Cirurgias e Artimanhas”.Foto: Divulgação
-
-
Além da atuação, também trabalhou como diretor. Dirigiu o curta “Hello, Hello, Hello”, lançado em 1995, que recebeu indicação ao BAFTA de Melhor Curta-Metragem.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/06/32-David-Thewlis-Harry-Potter.jpg?20260212093249" width="1114" height="626">
Além da atuação, também trabalhou como diretor. Dirigiu o curta “Hello, Hello, Hello”, lançado em 1995, que recebeu indicação ao BAFTA de Melhor Curta-Metragem.Foto: instagram @officialdavidthewlis
-
Também atua como escritor. Publicou o livro “The Late Hector Kipling” em 2007 e lançou “Shooting Martha” em 2021.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-11-173915.jpg?20260212093244" width="1114" height="626">
Também atua como escritor. Publicou o livro “The Late Hector Kipling” em 2007 e lançou “Shooting Martha” em 2021.Foto: Divulgaçãoo
-
Na vida pessoal, foi casado com a diretora e atriz Sara Sugarman entre 1992 e 1994. Manteve relacionamento com a atriz Anna Friel entre 2001 e 2010, com quem teve a filha Gracie, nascida em 2005.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-e-a-filha-Gracie.jpg?20260212093250" width="1114" height="626">
Na vida pessoal, foi casado com a diretora e atriz Sara Sugarman entre 1992 e 1994. Manteve relacionamento com a atriz Anna Friel entre 2001 e 2010, com quem teve a filha Gracie, nascida em 2005.Foto: Reprodução Instagram /@officialdavidthewlis
-
-
Em 2016,se casou com a designer francesa Hermine Poitou.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/David-Thewlis-e-Hermine.jpg" width="1114" height="626">
Em 2016,se casou com a designer francesa Hermine Poitou.Foto: Reprodução Instagram /@officialdavidthewlis