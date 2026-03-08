Não é só Harry Potter: descubra outros livros de J. K. Rowling
The Casual Vacancy (2012) – (Morte Súbita) – Primeiro romance adulto de J. K. Rowling. A história se passa na pequena cidade inglesa de Pagford, abalada pela morte inesperada de um conselheiro municipal. A disputa para ocupar o cargo revela conflitos sociais, segredos e tensões entre os moradores.Foto: reprodução
The Cuckoo’s Calling (2013) – (O Chamado do Cuco) – Primeiro livro da série policial protagonizada pelo detetive particular Cormoran Strike. Ele investiga a morte de uma supermodelo que aparentemente teria cometido suicídio. À medida que avança, surgem indícios de que o caso pode ter sido um assassinato.Foto: reprodução
The Silkworm (2014) – (O Bicho-da-Seda) – Um escritor desaparece após entregar um manuscrito satírico que ridiculariza várias figuras do meio literário. Quando ele é encontrado morto, o detetive Strike precisa descobrir qual dos muitos ofendidos poderia ter cometido o crime.Foto: Divulgação
Career of Evil (2015) – (Vocação para o Mal) – Um pacote contendo uma perna humana chega ao escritório de Cormoran Strike. O detetive suspeita que o responsável esteja ligado ao seu passado. A investigação o obriga a enfrentar antigos inimigos e segredos pessoais.Foto: Divulgação
Lethal White (2018) – (Branco Letal) – Um jovem afirma ter testemunhado um assassinato na infância e procura ajuda de Strike. O caso leva o detetive e sua parceira Robin a um intrincado enredo envolvendo chantagem, política e disputas entre membros da elite britânica.Foto: Divulgação
Troubled Blood (2020) – (Sangue Revolto) – Strike e Robin investigam o desaparecimento de uma médica ocorrido décadas antes. O caso envolve testemunhos contraditórios, pistas antigas e até estudos de astrologia. A dupla precisa reorganizar fragmentos do passado para resolver o mistério.Foto: Divulgação
The Ink Black Heart (2022) – (Coração de Tinta Negra) – A investigação gira em torno do assassinato de uma criadora de conteúdo digital ligada a um desenho animado online de grande sucesso. O crime acontece em meio a ataques virtuais e conflitos em comunidades da internet.Foto: Divulgação
The Running Grave (2023) – (O Túmulo em Fuga) – Robin se infiltra numa seita suspeita de manipulação psicológica e abusos contra seus seguidores. Enquanto Strike conduz a investigação do lado de fora, ela enfrenta os perigos de viver dentro do grupo. O caso revela o funcionamento de organizações fechadas e controladoras.Foto: Divulgação
The Ickabog (2020) – (O Ickabog) – Livro de fantasia infantil ambientado no reino fictício de Cornucópia, um lugar aparentemente próspero e feliz. A trama gira em torno da antiga lenda do Ickabog, uma criatura misteriosa que viveria nos pântanos da região. Quando rumores sobre o monstro começam a se espalhar, a história aborda temas como verdade, medo e manipulação do poder.Foto: reprodução
J.K. Rowling é natural da cidade de Yate, nos arredores de Bristol, Inglaterra. Nascida em 31 de julho de 1965, é filha de Peter James Rowling e de Anne Volant.Foto: Domínio Público - Wikimédia
Seus pais eram leitores assíduos e influenciaram a pequena Joanne a praticar esta atividade. A casa, inclusive, era repleta de livros.Foto: Executive Office of the President / Wikimedia Commons
Ainda na infância, Joanne era a autora das histórias que lia para sua irmã mais nova, Diane. Seu primeiro livro de ficção foi produzido quando tinha seis anos, “A História de Um Coelho Chamado Coelho”.Foto: reprodução do site JKRowling
Em 1982, Rowling fez prova para tentar ser aceita na Universidade de Oxford, mas não foi aprovada. No entanto, ingressou na Universidade de Exeter (foto) e conseguiu o diploma de bacharel de artes em francês e estudos clássicos.Foto: Myself, Benjamin Evans / Wikimedia Commons
Em seguida, ela foi para Paris com o objetivo de fazer curso de especialização e se formou em 1986. Retornou à Inglaterra e conseguiu emprego como pesquisadora da Anistia Internacional (foto) em Londres.Foto: backpacker01 / Wikimedia Commons
A história de Harry Potter surgiu durante uma viagem de trem de Manchester para Londres, mas ela não tinha como anotar. Quando chegou à estação de Clapham Junction (foto), na capital britânica, começou a fazer as anotações.Foto: Curran2 /Wikimedia Commons
Inclusive, diversos personagens já estavam totalmente definidos. “Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça inteiramente formado”, ressaltou Joanne.Foto: reprodução do Site IMDB
Em 1991, um anúncio no The Guardian para lecionar inglês na cidade do Porto, em Portugal, chamou sua atenção. Ela pediu demissão da função de pesquisadora e foi morar na cidade portuguesa.Foto: Lacobrigo / Wikimedia Commons
Ela dava aula à noite e seguiu escrevendo a narrativa de Harry Potter durante o dia. Passou a frequentar a famosa “Livraria Lello”, no centro histórico de Porto, em Portugal.Foto: Chris Long/WikimediaCommons
Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar ‘Floreios e Borrões’, lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts.Foto: wikimedia commons/MHoser
Após um ano e meio em Portugal, Joanne se casou com o português Jorge Arantes, em 1992. Eles tiveram uma filha, Jessica Isabel Rowling Arantes (foto), nome escolhido para homenagear Jessica Mitford, escritora que era a referência para Rowling.Foto: Reprodução/Instagram @jessicaarantes
O casal se separou em 1993 e com sua filha ainda bebê, ela foi para Edimburgo, na Escócia, onde morava sua irmã. Nesse período, como estava desempregada, buscou ajuda social.Foto: Cameron Gibson Unsplash
Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. A autora foi rejeitada por diversas editoras até que a obra agradou a Bloombury, que a publicou em 26 de junho de 1997.Foto: Divulgação
A escritora adicionou um ‘K’ da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling.Foto: reprodução / Amazon
A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores.Foto: Reprodução/Instagram
A saga conta com sete livros, como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”; “Harry Potter e a Câmara Secreta”; “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”; “Harry Potter e o Cálice de Fogo” e outros.Foto: Divulgação
Seu trabalho ganhou notoriedade mundial, vendendo mais de 600 milhões de cópias. Depois, se transformou na saga literária mais vendida da história. A saga ja foi traduzida para mais de 80 idiomas.Foto: Zack Sheppard - Wikimédia
Além disso, Rowling recebeu premiações e honrarias: Autora do Ano pela British Awards; A Ordem do Império Britânico; The Edimburgh Awards; Título de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, na França, entre outros.Foto: reprodução de vídeo do site Cosmopolitan
Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.Foto: reprodução instagram
O sucesso foi tão grande que a Warner Bros comprou os direitos e transformou seus sete livros em uma série de oito filmes, com o último sendo dividido em duas partes.Foto: reprodução do Warner
Joanne ainda foi autora de outras produções como: “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”, “Histórias de Hogwarts: Poder Político e Poltergeists Petulantes” , “Hogwarts: Um Guia Imperfeito e Impreciso” e “Animais Fantásticos”.Foto: reprodução de Redes Sociais