Roteiro Harry Potter: 7 lugares na vida real que inspiraram os filmes
Do Beco Diagonal em Londres à estação de Hogsmeade na Escócia; conheça os locais reais que você pode visitar e que serviram de cenário para a saga
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Para os fãs de Harry Potter, a magia vai muito além dos livros e filmes. Diversos locais no Reino Unido serviram de cenário e inspiração para o universo bruxo, e o melhor: a maioria pode ser visitada. De castelos medievais a mercados vitorianos, embarcar neste roteiro é como receber sua própria carta de Hogwarts. Prepare-se para conhecer os lugares que transformaram a fantasia em realidade.
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Estação King’s Cross, Londres
O ponto de partida de qualquer fã é a icônica Plataforma 9 ¾. Na estação de King’s Cross, na vida real, há um local exclusivo para fotos, com um carrinho de bagagem atravessando a parede. A homenagem fica no saguão da estação, já que as plataformas reais 9 e 10 são separadas por trilhos, e atrai visitantes o dia todo.
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Ao lado, uma loja oficial oferece produtos da saga, desde varinhas e uniformes das casas de Hogwarts até os famosos feijões de todos os sabores. É uma parada obrigatória para quem inicia sua jornada bruxa pela capital inglesa.
Mercado de Leadenhall, Londres
Com sua arquitetura vitoriana e teto de vidro ornamentado, o Mercado de Leadenhall foi o local perfeito para dar vida ao Beco Diagonal no primeiro filme da saga, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Suas passagens estreitas e lojas charmosas criam a atmosfera mágica da principal rua de compras dos bruxos.
Uma ótica no mercado, na Bull's Head Passage, serviu de fachada para a entrada do Caldeirão Furado. Embora a porta azul não esteja mais lá, a arquitetura do local é imediatamente reconhecível pelos fãs atentos.
Viaduto de Glenfinnan, Escócia
Uma das cenas mais memoráveis da franquia é a do Expresso de Hogwarts atravessando um imponente viaduto em meio às paisagens verdes da Escócia. Esse lugar existe e se chama Viaduto de Glenfinnan. A construção impressiona pela sua grandiosidade e pela beleza natural ao redor.
Para uma experiência completa, é possível viajar no trem a vapor Jacobite, que percorre a mesma rota do filme. A viagem oferece vistas espetaculares e a sensação de estar a caminho da escola de magia e bruxaria.
Castelo de Alnwick, Northumberland
Os muros do Castelo de Alnwick serviram como o exterior de Hogwarts nos dois primeiros filmes. Foi em seus gramados que Harry teve sua primeira aula de voo com a professora Madame Hooch e aprendeu as regras do quadribol.
Durante a temporada de visitas, o castelo oferece atividades temáticas, incluindo aulas de voo com vassouras. É recomendável consultar o site oficial para verificar a programação e disponibilidade, tornando a visita ainda mais interativa para os fãs.
Christ Church College, Oxford
A Universidade de Oxford foi uma fonte rica de inspiração. O grande salão de refeições do Christ Church College serviu de modelo para o Salão Principal de Hogwarts. Embora as cenas tenham sido gravadas em estúdio, a semelhança é inegável.
A escadaria de pedra do local também aparece nos filmes, onde a professora McGonagall recebe os novos alunos antes da Cerimônia de Seleção.
Biblioteca Bodleiana, Oxford
Ainda em Oxford, a Biblioteca Bodleiana, uma das mais antigas da Europa, foi usada em múltiplas cenas. A Duke Humfrey's Library se transformou na seção restrita da biblioteca de Hogwarts, enquanto a Divinity School, com seu teto gótico, virou a ala hospitalar.
Estação de Goathland, North Yorkshire
A charmosa e pequena estação de trem de Goathland, em North Yorkshire, foi transformada na estação de Hogsmeade. É neste local que os alunos desembarcam do Expresso de Hogwarts para iniciar mais um ano letivo. A aparência vintage da estação foi mantida e parece ter parado no tempo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.