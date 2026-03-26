Jorge Vercillo faz terceiro show da turnê em BH; 'Isso foi uma construção'

O cantor e compositor Jorge Vercillo chega a BH para se apresentar nesta sexta-feira (27/3), às 21h, no BeFly Minascentro. O show da turnê “JV 30” traz os maiores sucessos do artista carioca, entre eles, “Que nem maré”, “Fênix”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Sensível demais”, “Final feliz”, “Encontro das águas” e “Ela une todas as coisas”.

Vercillo explica que esse é um show comemorativo dos seus 30 anos de carreira. “O público abraçou com muito carinho essa proposta, os 30 anos de Jorge Vercillo e fiquei muito feliz com isso, tanto que é o terceiro sold out (esgotado) que faço seguido em BH. Fiz outros no Palácio das Artes, mas isso foi uma construção, vindo todo ano a BH ou de um ano e meio ou de dois em dois anos, fazendo e divulgando shows e trabalhando minhas músicas.”

“Na verdade, essa é a parte 2 da turnê 'JV 30" que fez tanto sucesso que resolvemos estendê-la”, explica o artista. “Estendemos mudando o repertório, porque meus fãs gostam muito do lado B dos meus discos, de músicas que não tocaram nem em rádios, mas que se tornaram importantes na vida deles. Então, tanto o primeiro, quanto esse agora trazem músicas importantes para as pessoas. O público gostou muito de estendermos o show, mas falando sempre que queria o Lado B.”

Vercillo diz que ouviu muita gente pedindo “Xeque Mate” e colocou a canção no repertório do show. “Muitos pedindo ‘Amanheceu’ que é uma música que fala de um apocalipse, de renovação de era, de guerra, mas que, ao mesmo tempo, dá uma volta por cima da humanidade. Essa canção tem uma ligação muito forte com a música mineira, porque tem uma citação de Lô Borges que é ‘Canção do Mundo Novo’. Está aí a convergência com o Clube da Esquina. Então, esse show traz essa renovação, além dos meus grandes sucessos.”

O artista ressalta que está sempre lançando músicas e avisa que tem uma já tocando nas rádios que se chama “Nosso time”. “Essa música faz parte do repertório desse show também. Na verdade, abro o show com ‘Oração Yoshua’, uma música antiga minha, com letra de Paulo César Feital e que até já foi gravada por ele e Milton Nascimento. Essa música é uma homenagem às vítimas da guerra do Oriente Médio, seja em Teerã ou na Faixa de Gaza. É um lamento mouro, quase que uma oração mesmo. Faço essa abertura com telas de Led, muito legal.”

“Há momentos nos quais estou apresentando a minha temática para o público, outros em que a gente celebra com eles a vida, os 30 anos de música, como na canção ‘Homem Aranha’, quando a banda toda vai para a frente do palco”, conta Vercillo. “Chamo também o público para ir para frente, como se fosse um baile, desço até a plateia e tiro fotos com ela, é a celebração. Mas tem esse lado mais reflexivo, filosófico, questionador, como ‘Oração Yoshua’ ou como ‘Fênix’, que é uma parceria minha com Flávio Venturini, que é o ápice emocional do show. Então tem uma adversidade, momentos e dinâmicas.”

Vercillo diz que continua lançando singles e garante que no final lançará o disco cheio. “Estou me preparando lançar o álbum ‘Alegoria’, do qual fazem parte as canções ‘Alegoria’ e ‘Nosso time’, entre outras músicas que vão conduzir a minha próxima turnê. No dia 22 de abril,lançarei uma música chamada ‘Mãe Terra’, que é um canto de gratidão ao planeta. Refiro-me ao planeta Terra como uma mãe consciente, onisciente. Então proponho um canto de gratidão ao planeta Terra.”

“Estarei com meu sexteto com naipe de metais, guitarra, baixo, bateria, percussão e vários deles fazendo vocais”, ressalta o cantor. “Com isso a gente tem uma gama de sonoridade muito grande. Então tem momentos de abertura, momentos com a banda toda, mas tem também momentos de voz e violão e outros nos quais peço sugestão ao público de repertório. E geralmente vem um Lado B meu bem bacana.”

Vercillo conta que tem muitos amigos em BH, inclusive, parceiros como Flávio Venturini. “Então, a minha vontade é de chegar e ficar, passear lá em Inhotim, visitar os amigos, mas nem sempre dá porque tenho uma filha de 5 anos e hoje minha mulher, Martha Suarez, é minha empresária, por isso o meu cotidiano é essa mistura boa e rica do Brasil. Tendo amigos mineiros e ouvindo esse sotaque delicioso, eu com a minha cultura carioca, mas casado com uma baiana.”

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“JORGE VERCILLO – JV 30”

Nesta sexta-feira (27/3), às 21h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro), show com o cantor e compositor carioca que está comemorando 30 anos de carreira. Setor I: a partir de R$ 190 (meia) e R$ 220 (social), setor II: a partir de R$ 150 (meia) e R$ 180 (social) e setor superior: a partir de R$ 110 (meia) e R$ 140 (social). Ingressos pelo Sympla e na bilheteria do teatro. Informações: 97222-2424.