Anne Hathaway cobra mudança em padrão de beleza em 'O diabo veste Prada 2'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quase 20 anos após o lançamento de “O diabo veste Prada", a aguardada sequência do clássico da moda já chega cercada de discussões que vão além do figurino. Durante as gravações de “O diabo veste Prada 2”, que estreia em 30 de abril, a atriz Anne Hathaway pediu aos produtores para que o longa não usasse modelos “assustadoramente magras”.

A revelação foi feita pela colega de elenco, Meryl Streep, em entrevista à revista "Harper’s Bazaar". Segundo ela, o incômodo surgiu durante gravações na Semana de Moda de Milão, na Itália.

“Fiquei impressionada com o quão não apenas bonitas e jovens, mas assustadoramente magras as modelos eram. Achei que isso já tivesse sido tratado anos atrás”, disse Streep.

Ainda de acordo com Streep, Hathaway ficou incomodada e decidiu agir. A atriz procurou diretamente os produtores para exigir mudanças na abordagem do filme.

“Ela foi direto falar com os produtores, garantindo que as modelos do desfile que estávamos montando não seriam tão esqueléticas. Ela é uma pessoa de atitude”, afirmou.

Anne não é a única a questionar como o padrão da magreza extrema voltou a ficar em alta. A atriz Jameela Jamil, por exemplo, criticou recentemente a crescente valorização de corpos extremamente magros em Hollywood.

Em um vídeo, ela questionou a rapidez com que esse padrão voltou a dominar. “Fico triste que a força não seja mais aspiracional. Que fragilidade esteja sendo vista como ideal”, disse.

Com estreia prevista para abril de 2026 no Brasil, “O diabo veste Prada 2” traz de volta o quarteto original: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, além de Emily Blunt e Stanley Tucci.

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A trama deve acompanhar uma nova fase na carreira de Miranda, agora lidando com as transformações do mercado editorial e da moda em um cenário dominado pelo digital, enquanto Andy ocupa uma posição de poder dentro da revista Runway. Além do elenco original, nomes como Lucy Liu, Justin Theroux e Lady Gaga também estão confirmados.