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Criadores do Labubu esperam grande sucesso com filme coproduzido pela Sony

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Repórter
18/03/2026 22:54

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Os bonecos chineses de dentes afiados Labubu, um sucesso de vendas em todo o mundo, chegarão aos cinemas, em uma colaboração entre sua fabricante, a Pop Mart, e a Sony Pictures.

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Ainda na fase inicial de desenvolvimento, o filme vai incluir os monstrinhos de pelúcia em um "híbrido de live-action e animação CGI", informou a Pop Mart nesta quinta-feira (19).

Criado em 2015, pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, o universo Labubu se tornou uma sensação nove anos depois, quando os bonecos foram usados como enfeites em bolsas de celebridades como as cantoras Rihanna e Dua Lipa.

Os bonecos colecionáveis, que custam cerca de US$ 40, são lançados em quantidade limitada e vendidos em "caixas-surpresa", de forma que os compradores não sabem que modelo vão receber.

A Pop Mart vendeu mais de 100 milhões de bonecos em todo o mundo no ano passado, o que autoridades chinesas apontam como uma amostra do poder cultural crescente do país.

O projeto cinematográfico apresentado por Lung e pelo cineasta britânico Paul King vai buscar capitalizar a fama dos bonecos ao levar "o mundo lúdico do Labubu para as grandes telas", destacou a Pop Mart, que possui mais de 600 lojas, em mais de 30 países e regiões.

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sam/pbt/lb/mas/ad/lb

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