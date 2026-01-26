Adeus, Labubu? O que explica a queda brusca nas buscas pelo boneco

O reinado do Labubu, o boneco de orelhas pontudas e sorriso enigmático que se tornou uma febre entre colecionadores, parece ter chegado ao fim. Depois de meses dominando as redes sociais e as buscas online, o interesse pelo item despencou de forma repentina, deixando para trás um rastro de vídeos de "unboxing" e prateleiras cheias.

Essa queda abrupta no volume de pesquisas sinaliza uma mudança no comportamento do consumidor e no dinâmico mercado de "art toys". O que antes era um objeto de desejo disputado, hoje já não ocupa o mesmo espaço nas conversas e listas de compras, abrindo caminho para novas tendências.

No Google Trends, ferramenta que monitora as buscas do Google, a queda é nítida. O assunto começa a surgir em abril do ano passado e tem um pico de buscas em julho, auge da febre dos bonecos. A partir de agosto, começa a redução na procura pelo termo. Em janeiro de 2026, a palavra “labubu” quase não é mais buscada.

A explicação para o fenômeno passa por uma combinação de fatores. Um dos principais é a saturação do mercado. A superexposição do Labubu fez com que o boneco perdesse o ar de novidade e exclusividade que tanto atraiu o público no início, tornando-se uma presença comum e menos surpreendente.

Além disso, o ciclo de vida de tendências impulsionadas pela internet costuma ser curto e intenso. O mesmo algoritmo que ajudou a popularizar o colecionável agora promove outros produtos. O público, sempre em busca do próximo lançamento, simplesmente migrou seu foco para outras paixões.

O fator financeiro também pesa na balança. Os preços elevados, muitas vezes inflacionados pela revenda, e a dificuldade para encontrar modelos específicos podem ter desestimulado tanto novos compradores quanto colecionadores que não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado dos lançamentos.

O que está no lugar do Labubu?

Com o espaço deixado pelo Labubu, outros colecionáveis já começam a ganhar destaque e a atrair a atenção do público. A busca por itens únicos e com apelo visual continua, mas agora direcionada para novas linhas de produtos e personagens que prometem ser a próxima grande febre.

Figuras da mesma fabricante, como as séries Skullpanda e Molly, começam a surgir nas buscas e no interesse dos consumidores. Outros nichos, como os bonecos das linhas Sonny Angel e Smiski, com suas temáticas fofas e surpreendentes, também se tornaram os novos queridinhos do momento.

Essa troca de guarda mostra como o mercado de colecionáveis é volátil e constantemente influenciado pelas conversas online. O que é tendência hoje pode facilmente ser substituído amanhã, em um ciclo contínuo de descobertas e novos desejos que movimentam a comunidade de fãs.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.