O que se sabe sobre 'A caçada a Gollum', novo filme de 'O Senhor dos Anéis'

Fãs da Terra-média já podem comemorar. A Warner Bros. anunciou oficialmente um novo filme live-action da saga "O Senhor dos Anéis", com previsão de estreia para 17 de dezembro de 2027. O longa, intitulado "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" (A Caçada a Gollum, em tradução livre), terá produção de Peter Jackson e direção de Andy Serkis, que também retornará ao icônico papel da criatura.

O projeto marca o retorno da equipe criativa original, com Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou responsáveis pelo roteiro. A proposta é mergulhar em histórias ainda não exploradas do universo de J.R.R. Tolkien, mantendo a fidelidade ao material original que consagrou a primeira trilogia nos cinemas.

Qual será a história do filme?

Como o título sugere, a trama vai explorar um período pouco detalhado nos filmes originais: a busca por Gollum conduzida por personagens como Gandalf e Aragorn. O objetivo era descobrir a verdade sobre o Um Anel, que estava em posse de Bilbo Bolseiro antes dos eventos de "A Sociedade do Anel".

A história é baseada em informações presentes nos apêndices dos livros de Tolkien, que detalham os esforços para encontrar e interrogar a criatura sobre a origem e o poder do anel. Este arco narrativo é crucial para entender a urgência e os riscos que levaram à formação da Sociedade do Anel e à jornada para destruir o artefato em Mordor.

Quem está no elenco?

O elenco já conta com grandes nomes confirmados. Além de Andy Serkis, que não só retorna ao papel de Gollum como também assume a direção, o filme trará de volta Ian McKellen como Gandalf e Elijah Wood como Frodo Baggins. Kate Winslet foi confirmada como a protagonista feminina da trama. As filmagens começaram em maio de 2026, na Nova Zelândia, reunindo parte da equipe original para dar vida à nova história.

Este será o primeiro de uma nova série de filmes da franquia, que busca expandir o universo cinematográfico da Terra-média. O projeto é independente da animação "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", que foi lançada em 2024 e se passa séculos antes da saga principal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.