McCartney revela bastidores da reconciliação com Lennon antes da morte

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Paul McCartney revelou que conseguiu reconstruir sua amizade com John Lennon (1940–1980) nos anos que antecederam a morte do músico. Em entrevista à série “Words + Music: The Man on the Run”, da Audible, McCartney contou que a reconexão começou de maneira simples, após o fim dos Beatles, em 1970.

A relação entre os dois, que se conheceram ainda adolescentes e formaram uma das parcerias mais influentes da história da música, se desgastou durante o turbulento processo de separação do grupo. Ao longo da década, no entanto, os atritos deram lugar a uma reaproximação gradual, marcada por conversas mais pessoais e menos conflituosas.

Os diálogos eram, principalmente, sobre paternidade e rotina. “Em um dado momento, conseguimos conversar de verdade, em vez de discutir. Era mais um papo sobre o que estávamos fazendo”, afirmou. Segundo ele, o nascimento de Sean Lennon aproximou os dois, que passaram a trocar experiências sobre a criação dos filhos.

Pequenos interesses em comum também ajudaram a restabelecer o vínculo. McCartney relembrou que começou a fazer pão em casa e, ao comentar isso com Lennon, descobriu que o amigo tinha adotado o mesmo hábito. “As coisas que tínhamos em comum eram pequenas, domésticas. De alguma forma, isso trouxe paz”, disse.

A convivência voltou a se tornar frequente, com visitas e interações não apenas entre os dois, mas também com George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr. “Tudo ficou bem mais agradável”, resumiu o músico.

John Lennon foi assassinado em 1980, aos 40 anos, em frente ao edifício onde morava, em Nova York, nos Estados Unidos. Para McCartney, o fato de terem feito as pazes antes da tragédia é um alívio que permanece.

“Esse foi o único consolo quando John foi assassinado. Graças a Deus conseguimos nos reconectar. Se ainda estivéssemos em pé de guerra, eu teria perdido a chance de fazer as pazes”, afirmou.

O relato integra o episódio “The Man on the Run”, lançado na semana passada, que traz entrevistas extensas entre McCartney e o cineasta Morgan Neville, vencedor do Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem em 2014 com “20 Feet from Stardom”. O projeto reúne conversas gravadas ao longo de três anos em cidades como Los Angeles, Nova York e Londres, além de performances inéditas do ex-Beatle.

Durante o programa, McCartney também demonstrou surpresa ao descobrir que a gravação ocorria no aniversário da morte de Lennon. “O mundo é um lugar muito estranho”, concluiu.

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John Lennon foi assassinado por Mark David Chapman na noite de 8 de dezembro de 1980. O fã que se dizia obcecado pelo , que dizia ser um fã obcecado. Chapman, que se dizia um fã obcecado de Lennon, segue preso nos Estados Unidos.