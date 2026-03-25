'Continuarei em trabalho de parto cênico', diz Fernanda Montenegro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Montenegro nem pensa em parar. Aos 96 anos, segue ativa e altiva, repleta de dizeres e vontades para pôr para fora, nas telas, nos palcos, na vida. "Enquanto meu cérebro entender o que é sujeito, verbo e predicado, estarei em trabalho de parto cênico", diz.

É, de certa forma, um retrato de sua nova personagem, Marta, que também não se aquieta com a velhice e vê nela uma chance de fazer sacanagem de vento em popa.

Protagonista de "Velhos Bandidos", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (26/3), a idosa recebe uma notícia aterradora, mas decide não se abater. Para viver o resto da vida plenamente - e rica-, ela faz um plano supostamente infalível para assaltar um banco e fugir com o marido para o outro lado do mundo.

Marta e Rodolfo, encarnado por Ary Fontoura, de 93 anos, são bons em maquinar a bandidagem, mas velhos demais para executá-la. Precisam de alguém magrinho e flexível para atravessar um túnel aberto nas paredes dos cofres. Por isso, recrutam os dois ladrões interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. Em paralelo, um detetive, vivido por Lázaro Ramos, descobre que coisa ruim vai rolar naquelas bandas.

Há outros veteranos no elenco também. Em participações menores, dão as caras artistas como Tony Tornado, Reginaldo Faria e Nathalia Timberg, a nata da TV brasileira, pares de Montenegro e Fontoura que ajudam a dar peso à mensagem do filme -posta na boca da própria Marta. "Jamais subestime os velhos, porque um dia vocês serão um de nós", avisa ela à plateia do cinema.

São atores ávidos pela chance de atuar mais uma vez com Montenegro, que celebra o encontro de gerações. "Há velhos resistentes em plena atividade, assim como há jovens, surpreendentemente, dando conta de seus deveres", diz ela, em entrevista por escrito. "Esse convívio existe. Penso que isso já faz milênios. Ou quero eu que sempre tenha existido."

A divulgação do filme começou na feira CCXP, em dezembro, de onde Montenegro saiu ovacionada por uma multidão de jovens. Foi uma cena curiosa -o evento tradicionalmente reúne aficionados por gibis de super-heróis e filmes blockbusters, não o público que cresceu vendo a atriz nas novelas ou no teatro.

"Estar diante daquela plateia incomensurável de jovens só me traz à luz a frase de Shakespeare: ?há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia?", diz a atriz.

"Velhos Bandidos" é do cineasta Claudio Torres, o segundo filho de Montenegro, que diz ter feito o filme como uma ode à mãe. A ideia, ele conta, partiu dela.

Torres primeiro tinha escrito a história de uma anja que se revolta contra o patriarcado divino, arranca as próprias asas e vem ao planeta punir homens malvados. Ele entregou o roteiro à mãe e, só um ano depois, ouviu uma negativa. Montenegro disse que preferia fazer uma comédia mais terrena.

Marta é tão terráquea quanto ela pudesse desejar. Como qualquer ser humano, é cheia de contradições -procura justificativas para suas falcatruas, manipula quem a rodeia, mas faz de tudo para proteger família e amigos. Seu maior crime é amar demais.

Há ainda um apetite sexual na personagem, quase nunca explorado na ficção centrada em idosos. Numa cena, Marta faz uma cara de maliciosa e diz que o marido fora bárbaro com sua bengala. Depois, eles transam, um sexo que faz as paredes tremerem, excitados com o perigo iminente -acabaram de fechar o acordo que os deixará ricos ou atrás das grades, afinal.

Montenegro celebra esse lado da personagem. "Enquanto estivermos vivos, no sentido amplo dessa palavra, Eros estará presente", diz ela, em saudação ao deus grego que defende o tesão e a paixão.

"Velhos Bandidos" se soma a uma onda de filmes e séries de TV que tiram os idosos dos papéis de bons velhinhos para levá-los a histórias policialescas e até distopias. Está aí, na renovação e no trabalho, o segredo da vitalidade de Montenegro, diz Torres, seu filho. "Ela tem 96 anos e uma agenda pior do que a minha. É que nem tubarão; se parar, afunda. E ela é tubarão grande."

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'Velhos bandidos'

Quando estreia: nesta quinta-feira (26), nos cinemas;

Classificação 14 anos;

Elenco: Fernanda Montenegro, Ary Fontoura e Bruna Marquezine;

Produção: Brasil, 2026;

Direção: Claudio Torres.