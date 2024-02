O filme “Oppenheimer” venceu a principal categoria na premiação do Sindicato dos Atores de Hollywood – Screen Actors Guild Awards (SAG) –, realizada no sábado à noite (24/2), em Los Angeles. Levou o troféu de melhor elenco, mas quem “roubou” a cena foram Miranda Priestly e suas assistentes Andy e Emily. As personagens do filme “O diabo veste Prada”, lançado em 2006, ressurgiram no palco, em Los Angeles, e causaram comoção nas redes sociais.



O trio Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, que fez história vivendo esses papéis, voltou aos holofotes para apresentar a categoria de melhor ator em série de comédia, vencida por Jeremy Allen White, de “O urso”. As três brincaram como se 18 anos não tivessem se passado desde a estreia do filme.



“Meryl e Miranda Priestly são como irmãs gêmeas”, disse Blunt. A veterana negou, dizendo não ter nada a ver com a chefona de coração gelado da revista Runway. “Não, não, isso não era uma pergunta”, emendou Hathaway, deixando a colega desconcertada.



Na sequência, Blunt soltou uma das frases da temida personagem de Meryl. “É isso mesmo, mova-se em um ritmo glacial, você sabe como isso me emociona”, brincou.



O trio “quebrou a internet”, para ficar no jargão das redes. As atrizes e o filme de 2006 entraram na lista dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Elenco de "Oppenheimer" posa com troféus do SAG no Shrine Auditorium, em Los Angeles Robyn Beck/AFP

Greve histórica

Em ambiente festivo, o sindicato SAG-AFTRA, que representa 120 mil intérpretes, celebrou o sucesso de sua greve que terminou em novembro e durou vários meses. A categoria conseguiu aumentos salariais e proteções contra o uso da Inteligência Artificial (IA) pelos estúdios.



“Vocês sobreviveram à greve mais longa da história do nosso sindicato com coragem e convicção”, Fran Drescher, presidente do SAG-AFTRA.



Com o prêmio dado a seu elenco no SAG Awards, “Oppenheimer” é o grande favorito para a estatueta de melhor filme no Oscar, cuja cerimônia ocorrerá em 10 de março.



O drama de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica também levou os prêmios de melhor ator (Cillian Murphy, que interpreta o cientista Julius Robert Oppenheimer) e de melhor ator coadjuvante (Robert Downey Jr). Este resultado vem se repetindo em várias premiações – Globo de Ouro, Bafta, Critics Choice e Directors Guild of America, entre outras.

Lily e Da'Vine

Nas modalidades de cinema, Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”) venceu como melhor atriz e Da'Vine Joy Randolph (“Os rejeitados”) levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante.



Barbra Streisand, de 81 anos, recebeu o prêmio especial pelo conjunto de sua carreira, ovacionada pelo público.



Nas categorias de televisão, “O urso” dominou entre as séries de comédia, com prêmios de melhor elenco e para os protagonistas Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.



Entre as séries de drama, “Succession” venceu como melhor elenco, enquanto Elizabeth Debicki levou o troféu de melhor atriz por “The crown” e Pedro Pascal o de melhor ator por “The last of us”.



A 30ª edição do SAG Awards foi a primeira premiação de Hollywood exibida pela Netflix para todo o planeta.



VENCEDORES DO SAG 2024





CINEMA

Melhor elenco: "Oppenheimer"

Melhor ator: Cillian Murphy, de "Oppenheimer"

Melhor atriz: Lily Gladstone, de "Assassinos da Lua das Flores"

Melhor ator coadjuvante: Robert Downey Jr., de "Oppenheimer"

Melhor atriz coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, de "Os rejeitados"

Melhor elenco de dublês: "Missão: Impossível – Acerto de contas: Parte 1”

TELEVISÃO

Melhor elenco de série dramática: “Succession”

Melhor ator de série dramática: Pedro Pascal, de "The last of us"

Melhor atriz de série dramática: Elizabeth Debicki, de "The crown"

Melhor elenco de série de comédia: "O urso"

Melhor ator de comédia: Jeremy Allen White, de "O urso"

Melhor atriz de comédia: Ayo Edebiri, de "O urso"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Steven Yeun, "Beef"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Ali Wong, "Beef"

Melhor elenco de dublês: "The last of us”