Docudrama de seis episódios da Netflix retrata a vida e as conquistas militares de Alexandre Magno (356 a.C./323 a.C.), rei macedônio que derrubou o Império Persa Aquemênida em poucos anos e se tornou o senhor da Fenícia, Palestina, Egito, Mesopotâmia e de partes da Índia.

Antes de completar 30 anos, o jovem soberano já havia sido coroado faraó do Egito e assumido o trono da Pérsia.

Em “Alexandre: O nascimento de um deus”, falas de historiadores e especialistas são transformadas em ficção, ilustrando relacionamentos, estratégias militares e as batalhas de Alexandre contra os persas. Buck Braithwaite interpreta o conquistador, enquanto o papel de Dario III, rei da Pérsia e adversário de Alexandre, coube a Mido Hamada.

Mistério da tumba

A série também acompanha a arqueóloga grega Calliope Limneos-Papakosta durante escavações – reais – na Alexandria. Calliope tenta desvendar o mistério em torno da localização da tumba de Alexandre.

A campanha do jovem macedônio contra os persas começou em 334 a.C. Assim que foi coroado rei devido ao assassinato do pai, Filipe II, o audacioso herdeiro iniciou a campanha de conquista dos vastos territórios governados por Dario III.

A queda do Império Persa, entre 334 a.C. e 330 a.C., dá o tom à trama. Além de batalhas históricas, como as de Isso e Gaugamela, a produção dramatiza eventos como a passagem de Alexandre pelo Egito e tenta mostrar o lado humano do conquistador, explorando lacunas que fontes históricas não são capazes de suprir.

Além de Alexandre e Dario III, o seriado destaca dois companheiros do soberano macedônio, Heféstio (Will Stevens) e Ptolemeu (Dino Kelly), e também a rainha persa Stateira (Agni Scott).

Sucessivas vitórias nos campos de batalha fizeram com que Alexandre fosse considerado “deus humano”. Sua coroação como faraó e a visita ao oráculo de Siwa reforçam ainda mais a ideia da suposta divindade do jovem soberano.

Embora sua imagem seja associada ao homem nobre, justo e inteligente, Alexandre era brutal e ambicioso. A série mostra essa outra faceta do conquistador, que matava friamente para atingir seus objetivos.

Ótima pedida para amantes de história, os seis episódios de “Alexandre: O nascimento de um deus” não ultrapassam 40 minutos e podem facilmente ser maratonados durante o fim de semana.

“ALEXANDRE: O NASCIMENTO DE UM DEUS”

Série com seis episódios, disponíveis na Netflix

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria