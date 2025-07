Se você é fã de “O diabo veste prada”, provavelmente já sonhou em seguir os passos de Andy Sachs pelas ruas de Manhattan. O clássico do cinema, estrelado por Anne Hathaway e Meryl Streep, transformou endereços reais em peças-chave da narrativa. Agora, com a confirmação da sequência tão esperada, o interesse pelos cenários do filme está mais vivo do que nunca.

Pensando nisso, montamos um roteiro especial por Nova York, com os locais onde foram gravadas cenas emblemáticas do filme.

Leia mais:

McGraw-Hill Building: a fachada da revista "Runway"

Nada mais simbólico do que começar o tour pelo icônico prédio que serviu de fachada para a fictícia revista "Runway". Localizado na Oitava Avenida, o McGraw-Hill Building é um marco da arquitetura modernista. Embora as cenas internas tenham sido gravadas parcialmente dentro do prédio vizinho (Fox Building) e em sets de filmagem construídos especialmente para o filme, a entrada do edifício se tornou ponto de parada obrigatória para os fãs.

McGraw-Hill Building: a fachada da revista "Runway" Google Maps McGraw-Hill Building: a fachada da revista "Runway" Google Maps McGraw-Hill Building: a fachada da revista "Runway" Google Maps McGraw-Hill Building: a fachada da revista "Runway" Reprodução Voltar Próximo

O loft de Andy e Nate: vida real em estilo nova-iorquino

Localizado na Crosby Street, uma rua de paralelepípedos, o loft compartilhado por Andy e Nate é um dos cenários mais reconhecíveis do filme. Com suas paredes de tijolos expostos, janelas amplas e atmosfera aconchegante, o apartamento traduz o estilo de vida dos jovens nova-iorquinos. Embora seja uma residência privada, é possível passear pelas redondezas do bairro e imaginar o cotidiano do casal enquanto encarava as exigências da vida adulta. Em abril de 2025, o imóvel voltou aos holofotes ao ser colocado à venda por impressionantes R$ 52 milhões.

O loft de Andy e Nate Mark Tauber/Brown Harris Stevens/Divulgação O loft de Andy e Nate Mark Tauber/Brown Harris Stevens/Divulgação O loft de Andy e Nate IMDB/Divulgação Voltar Próximo

The St. Regis New York: luxo e negociações

Outra parada essencial é o The St. Regis, hotel cinco estrelas onde Miranda se hospeda durante momentos estratégicos do filme. Localizado na glamourosa 55th Street com a Quinta Avenida. Mesmo que você não esteja hospedado por lá, vale a pena entrar para um drinque no famoso King Cole Bar e absorver um pouco da atmosfera que inspirou a produção.

O loft de Andy e Nate Google Maps

Café Gitane: o point cool de Andy e Nate

Entre as muitas cenas do cotidiano nova-iorquino de Andy, o Café Gitane é um dos lugares mais charmosos que aparecem brevemente no filme. Localizado em Nolita, o lugar mistura influências marroquinas com estilo francês. Um brunch ali é ideal para quem quer experimentar a cidade como um morador descolado.

O loft de Andy e Nate Google Maps

Central Park e as passarelas naturais do filme

Nenhum roteiro em Nova York estaria completo sem uma caminhada pelo Central Park. Várias cenas, especialmente aquelas que mostram Andy em seus momentos de reflexão ou mudança, foram gravadas ali. Um passeio pelas trilhas do parque, passando por locais como Bow Bridge e Bethesda Terrace, permite ao visitante reviver a leveza que o filme contrasta com o ritmo acelerado do mundo da moda

Central Park Michael Rocha de Pexels Central Park 12019 de pixabay Central Park IMDB/Divulgação Voltar Próximo

Barneys New York e as vitrines de transformação

Quando Andy começa a mudar seu estilo, uma das sequências mais marcantes a mostra experimentando looks de grife. Embora algumas lojas tenham fechado, Barneys New York, na época em funcionamento, foi um dos cenários de transformação. Hoje, outras lojas de luxo na Quinta Avenida mantêm viva essa tradição fashion, como Bergdorf Goodman e Saks Fifth Avenue.

Runway pelas ruas: a moda em movimento

Parte da magia do filme está em como a cidade participa da narrativa. Andy correndo com cafés pela calçada, as saídas de táxi em frente às lojas, os closes nas bolsas e sapatos que cruzam a rua, tudo isso transforma Manhattan em uma passarela viva. Para os fãs, simplesmente caminhar pela Quinta Avenida ou pela Madison já é um mergulho no universo de “O diabo veste prada”.