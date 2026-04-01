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HISTÓRIA DE JESUS

O segredo de 'The Chosen': o impacto real da cena da crucificação

O final da série sobre Jesus promete cenas impactantes; saiba como o elenco se emocionou de verdade durante a filmagem do momento mais aguardado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/04/2026 16:27 - atualizado em 01/04/2026 22:16

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O segredo de 'The Chosen': o impacto real da cena da crucificação
Jonathan Roumie, intérprete de Jesus em The Chosen, em cena da aclamada série, cuja nova temporada impactou elenco e equipe. crédito: Divulgação

A 6ª temporada de “The Chosen” deve estrear no Prime Video no segundo semestre de 2026, com os episódios finais da crucificação chegando aos cinemas em março de 2027. As gravações foram concluídas em setembro de 2025. Relatos do set indicam que as filmagens dos momentos mais cruciais da vida de Jesus, especialmente a crucificação, foram marcadas por uma intensidade emocional que transcendeu a atuação, impactando profundamente elenco e equipe.

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A atmosfera durante as filmagens foi descrita como de "silêncio reverente". O diretor Dallas Jenkins afirmou nunca ter "presenciado nada parecido" em sua carreira, destacando que as lágrimas e reações vistas em cena foram, em muitos casos, genuínas. O ator Jonathan Roumie (Jesus) e outros membros do elenco relataram a experiência como avassaladora. A carga emocional foi tão intensa que a produção disponibilizou acompanhamento psicológico para os envolvidos.

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No Brasil, a primeira temporada está disponível no Prime Video, Globoplay e Apple TV. Já na Netflix, as três primeiras temporadas completas estão disponíveis.

Matera: o cenário histórico da Paixão

Para adicionar ainda mais autenticidade às cenas, a produção escolheu um local icônico: a cidade de Matera, na Itália. O cenário histórico, conhecido por suas antigas construções de pedra, é o mesmo utilizado por Mel Gibson no clássico "A Paixão de Cristo" (2004), o que conferiu uma camada extra de significado e peso ao trabalho.

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Este conteúdo foi gerado e otimizado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.

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