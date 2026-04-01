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Paixão de Cristo no cinema: filmes imperdíveis para a Semana Santa

De clássicos aclamados a produções recentes; confira uma seleção especial de obras que retratam os momentos finais de Jesus para ver no feriado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/04/2026 15:17 - atualizado em 01/04/2026 15:17

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Paixão de Cristo no cinema: filmes imperdíveis para a Semana Santa
Jim Caviezel como Jesus em &quot;A Paixão de Cristo&quot;, filme que retrata com intensidade as últimas horas de vida de Cristo na Semana Santa. crédito: Divulgação

A Semana Santa é um período de reflexão para os cristãos em todo o mundo, e o cinema oferece uma forma poderosa de se conectar com as narrativas bíblicas. Diversos filmes ao longo da história se dedicaram a retratar a vida e, especialmente, os momentos finais de Jesus Cristo. De épicos grandiosos a visões mais autorais, selecionamos algumas produções marcantes para assistir durante o feriado.

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A Paixão de Cristo (2004)

Dirigido por Mel Gibson, este filme é talvez um dos mais intensos e gráficos retratos da crucificação já feitos. A produção foca nas últimas 12 horas da vida de Jesus, desde a agonia no Getsêmani até sua morte na cruz, com um realismo visceral que gerou debates na época de seu lançamento.

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O longa se destaca por ser falado em aramaico, hebraico e latim, as línguas da época, buscando uma maior imersão histórica. Protagonizado por Jim Caviezel, o filme se tornou um fenômeno de bilheteria, arrecadando mais de US$ 612 milhões mundialmente e se consolidando como um dos filmes independentes de maior sucesso da história.

Ben-Hur (1959)

Embora a história principal seja focada no nobre judeu Judah Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, a trajetória de Jesus Cristo é um fio condutor que permeia toda a narrativa. O filme de William Wyler é um épico monumental, vencedor de 11 Oscars, que mostra os encontros de Ben-Hur com Jesus em momentos cruciais, culminando em uma poderosa representação da crucificação e seus efeitos sobre os personagens.

O Evangelho Segundo São Mateus (1964)

Considerado uma obra-prima do neorrealismo italiano, o filme de Pier Paolo Pasolini oferece uma visão crua e poética da vida de Cristo. Utilizando apenas diálogos extraídos diretamente do evangelho de Mateus, a produção se afasta do glamour de Hollywood para apresentar um Jesus mais humano e revolucionário, filmado em preto e branco e com um elenco de atores não profissionais.

Jesus Cristo Superstar (1973)

Para quem busca uma abordagem diferente, esta ópera-rock de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, adaptada para o cinema por Norman Jewison, é uma escolha ousada. A história é contada sob a perspectiva de Judas Iscariotes, explorando os conflitos políticos e pessoais que levaram à crucificação. Com uma estética hippie e uma trilha sonora icônica, o filme captura o espírito de sua época ao reinterpretar a Paixão.

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Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de inteligências artificiais, sob supervisão editorial humana.

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