Wagner Moura em solo brasileiro: ator grava novo filme no Tocantins

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A presença de Wagner Moura em Palmas (TO) tem chamado a atenção de quem circula pela cidade nos últimos dias. O ator, visto usando camisa marrom e óculos, está na capital tocantinense no início deste mês de abril para as gravações de um novo filme, uma produção de grande porte que já movimenta equipes e estrutura pelas ruas.

Moura está envolvido nas gravações do longa-metragem “O aroma da pitanga”, uma adaptação do clássico “Gosto de cereja”. A Bananeira Filmes, responsável pelo projeto, confirmou que todo o filme será rodado no Tocantins, mas que só divulgará os detalhes no fim do mês.

Registros feitos durante as filmagens mostram um set a céu aberto, com dezenas de profissionais envolvidos entre técnicos, produtores e equipe de apoio. Veículos adaptados e equipamentos cinematográficos de alta tecnologia também fazem parte da operação. Um dos destaques é um carro totalmente equipado para captação de imagens em movimento, reforçando o nível técnico e o investimento no projeto.

Reconhecido internacionalmente, Wagner Moura vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Em 2026, o ator foi indicado ao Oscar de Melhor Ator e conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama pela performance em “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O longa também recebeu outras indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

‘O aroma da pitanga’

De acordo com o G1, a nova produção é uma ficção que acompanha um homem de 50 anos que percorre áreas urbanas e periféricas em busca de alguém disposto a ajudá-lo em um plano extremo: garantir que sua tentativa de suicídio seja concluída conforme o previsto. A narrativa se desenvolve a partir de encontros com diferentes personagens, explorando temas como solidão, desespero e moralidade.

A obra é inspirada no clássico “Gosto de cereja”, dirigido por Abbas Kiarostami, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1997. A nova versão tem direção do argentino Lisandro Alonso, conhecido por filmes contemplativos como “Jauja”.

Wagner Moura was spotted in Tocantins, Brazil, filming the remake of the Palme d'Or winner, Taste of Cherry. It’s going to be a Brazilian adaptation. pic.twitter.com/miV1aKDZCL — papi chulo of cinema (@papichulocinema) April 8, 2026

A expectativa é que Alonso mantenha o tom existencialista da obra original, adaptando as reflexões sobre vida e morte para o contexto brasileiro e as paisagens do Cerrado. Além de Palmas, as gravações também devem ocorrer na cidade de Porto Nacional, com participação de profissionais locais.

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