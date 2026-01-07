Zoe Saldaña se torna a segunda atriz mais lucrativa da história

“Avatar” é o filme de maior bilheteria da história, com mais de 2,9 bilhões de dólares arrecadados mundialmente. A produção recebeu nove indicações ao Oscar e venceu três estatuetas, incluindo “Melhores Efeitos Visuais”, além de ter redefinido o uso do 3D no cinema por meio da integração da tecnologia à narrativa e à captura de movimentos. Foto: Reprodução