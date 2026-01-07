Entretenimento
Zoe Saldaña se torna a segunda atriz mais lucrativa da história
-
O ranking permanece liderado por Scarlett Johansson. As duas compartilham uma característica central em suas trajetórias: a participação em múltiplas franquias de grande sucesso, responsáveis por impulsionar seus números globais. Foto: Reprodução Instagram
-
No caso de Saldaña, o diferencial está na presença constante em universos cinematográficos distintos e altamente rentáveis, como “Avatar” e “Guardiões da Galáxia”. Foto: Reprodução/Instagram @zoesaldana
-
Zoe Yadira Saldaña-Perego nasceu em 19 de junho de 1978, em Passaic, Nova Jersey. Filha de mãe porto-riquenha e pai dominicano, passou parte da infância na República Dominicana após a morte do pai, quando tinha nove anos. Essa experiência integrou sua formação pessoal e cultural. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard
-
Durante a adolescência, estudou dança na ECOS Espacio de Danza Academy, com ênfase em balé, jazz e dança moderna. Aos 17 anos, retornou a Nova York, onde integrou o grupo teatral juvenil Faces e o New York Youth Theater, iniciando sua aproximação profissional com a atuação. Foto: Reprodução Instagram /@zoesaldana
-
-
Sua estreia no cinema ocorreu em 2000, com o filme “No Ritmo da Dança”, no qual interpretou Eva Rodriguez. A produção acompanha a rotina de estudantes de uma academia de balé em Nova York. Foto: Divulgação
-
O primeiro papel em um grande blockbuster veio em 2003, com “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra”, no qual interpretou Anamaria. Foto: Divulgação
-
O ano de 2009 representou um ponto de virada em sua carreira. Zoe Saldaña integrou duas grandes franquias do cinema contemporâneo ao participar de “Star Trek” e “Avatar”. Foto: Wikimedia Commons / Kevin Payravi
-
-
Em “Star Trek”, dirigido por J.J. Abrams, interpretou Nyota Uhura. O filme reiniciou a franquia de ficção científica e acompanhou os primeiros anos da tripulação da nave Enterprise. Foto: Divulgação
-
Em “Avatar”, dirigido por James Cameron, viveu Neytiri. O filme acompanha Jake Sully, um ex-fuzileiro enviado ao planeta Pandora para operar um corpo artificial. Durante a missão, ele conhece Neytiri, integrante do povo na’vi, e se envolve no conflito entre a exploração humana e a preservação do planeta. Foto: Twentieth Century Fox/ Divulgação
-
“Avatar” é o filme de maior bilheteria da história, com mais de 2,9 bilhões de dólares arrecadados mundialmente. A produção recebeu nove indicações ao Oscar e venceu três estatuetas, incluindo “Melhores Efeitos Visuais”, além de ter redefinido o uso do 3D no cinema por meio da integração da tecnologia à narrativa e à captura de movimentos. Foto: Reprodução
-
-
Zoe Saldaña reprisou o papel de Neytiri em “Avatar: O Caminho da Água”, lançado em 2022, e em “Avatar: Fogo e Cinzas”, lançado em 2025. Foto: Divulgação
-
Em 2014, integrou outra franquia de sucesso ao atuar em “Guardiões da Galáxia” como Gamora, passando a fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Além da trilogia “Guardiões da Galáxia”, interpretou Gamora em outros títulos da franquia, como “Vingadores: Guerra Infinita” e “Vingadores: Ultimato”. Foto: Divulgação
-
Paralelamente aos grandes blockbusters, atuou em produções de perfil mais dramático, entre elas “Os Perdedores”, “Colombiana: Em Busca de Vingança”, “As Palavras”, “Sentimentos que Curam”, “Tudo por Justiça”, “Laços de Sangue”, “Nina” e “Recomeço”. Foto: Divulgação
-
-
Em 2025, recebeu o Oscar de â??Melhor Atriz Coadjuvanteâ? por â??Emilia PÃ©rezâ?, filme lanÃ§ado em 2024, no qual interpretou Rita Mora Castro. Pelo mesmo trabalho, tambÃ©m venceu o Globo de Ouro e o BAFTA na categoria. Foto: divulgaÃ§Ã£o
-
A conquista teve peso histórico: Saldaña se tornou a primeira atriz americana de origem dominicana a receber um Oscar, fato que ela destacou em seu discurso de agradecimento. Foto: Reprodução Youtube
-
“Emilia Pérez” é um musical franco-mexicano que acompanha a história de um chefe de cartel que se submete a uma cirurgia de redesignação de gênero para viver como a mulher que sempre desejou, com o apoio de uma advogada. Foto: divulgação
-
-
A atriz Zoe Saldaña integra o elenco e a produção executiva da série "Operação Lioness", da Paramount+ lançada em 2023, inspirada em um programa real do governo dos EUA. Ela interpreta Joe McNamara, uma agente da CIA que lidera a unidade Lioness em missões de infiltração e antiterrorismo, focadas em inteligência e segurança internacional. Foto: Divulgação
-
Na vida pessoal, Zoe Saldaña é casada desde 2013 com Marco Perego, que adotou o sobrenome Saldaña. O casal tem três filhos: os gêmeos Cy e Bowie, nascidos em 2014, e Zen, nascido em 2017. Foto: Reprodução Instagram /@zoesaldana