Morre Alexandre Fraga, ex-policial, escritor e criador da série 'Impuros'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Fraga, criador da série "Impuros" e ex-policial, morreu no último domingo (12/4), aos 52 anos. A informação foi confirmada pelo diretor Tomás Portella, que também trabalhava com Fraga na série, em suas redes sociais.



A causa da morte não foi divulgada, mas Fraga fez um transplante de fígado, em 2024, e voltou a ser internado entre agosto e setembro do ano passado. Fraga atuou na Polícia Federal durante 20 anos, antes de se tornar escritor. Foi autor do romance "Oeste", ambientado no mundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, publicado em 2014 pela Record.



"Fraga não era um homem fácil – e tinha orgulho disso", escreveu Portella. "Discordávamos em muitas coisas, muitas vezes mesmo, mas eu nutria por ele um carinho enorme. Era um sujeito de talento gigantesco, tanto como policial quanto como escritor. Tinha uma complexidade rara, tão rica quanto a dos personagens que criava."



A equipe de produção de "Impuros" também publicou uma nota de pesar. "Ficam nossos agradecimentos sinceros e gratidão pela história que você escreveu, Alexandre, o quanto você foi forte e nunca baixava a cabeça para nada. Sua garra, dedicação e coragem ficarão eternizadas."

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A série, hoje com cinco temporadas, acompanha Evandro do Dendê – papel de Raphael Logam –, um jovem da periferia do Rio. Após uma tragédia pessoal, ele entra para o tráfico de drogas e se torna um dos chefes do crime organizado. A sexta leva de episódios está prevista para estrear em 1º de maio, na Disney+.