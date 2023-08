677

Na nova temporada da série sobre o crime organizado, o narcotraficante Evandro do Dendê (Raphael Logam, à esq.) passa a ter os bicheiros como adversários Star+/Divulgação

No Rio de Janeiro dos anos 1990, Evandro do Dendê (Raphael Logam) acaba de completar 18 anos. O jovem sonha em se tornar empresário para garantir um futuro melhor para a família, mas tudo muda quando seu irmão é morto por policiais, e ele decide se vingar.









A escalada de Evandro na criminalidade chama a atenção do policial federal Victor Morello (Rui Ricardo Diaz), que passa a persegui-lo, obcecado com a ideia de deter sua influência. A rivalidade entre policial e bandido é o motor de “Impuros”





A série que tematiza o crime organizado e a criação de facções nas favelas da capital fluminense estava há dois anos sem episódios inéditos. Na próxima quarta (30/8), o Star+ divulga uma leva de 10 capítulos inéditos. Criada em 2018 por Alexandre Fraga, a produção já recebeu duas indicações ao Emmy.

Chefão do Dendê

A história de Evandro é fictícia, mas inspirada na figura de Fernandinho Guarabu, antigo chefe do tráfico do Morro de Dendê, na Ilha do Governador, um dos maiores narcotraficantes do Brasil. Depois de mais de 15 anos sendo procurado pela Justiça, Fernandinho foi morto durante uma operação em 2019.





Nos novos episódios, filmados em Montevidéu (Uruguai) e na cidade do Rio de Janeiro, Evandro do Dendê entra em guerra contra a máfia do jogo do bicho e sofre um atentado quase fatal. Sem saber quem mandou matá-lo, ele deseja eliminar todos os seus oponentes e crescer ainda mais no narcotráfico internacional.





Ao mesmo tempo, o protagonista enfrenta problemas familiares. Ele tenta mais uma vez se reaproximar da mãe, Arlete (Cyria Coentro), enquanto Geise (Lorena Comparato), sua mulher, passa a se frustrar com as falsas promessas do marido. A ambição de expandir os negócios internacionalmente torna a disputa pelo controle do tráfico ainda mais acirrada.





O policial Morello continua sua caçada por Evandro, mas também enfrenta conflitos na vida privada, quando sua filha foge de casa. A nova temporada conta com a chegada da funkeira MC Carol ao elenco, no papel de Marcelão, uma detenta “afrontosa e cabeça-quente”.





“IMPUROS”

• Os 10 episódios da quarta temporada estarão disponíveis no Star a partir da próxima quarta-feira (30/8).





*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes