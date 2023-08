SIGA NO

O diretor Gabriel Martins e o montador Thiago Ricarte com troféus conquistados por 'Marte Um" Instagram/reprodução

O filme mineiro "Marte Um", dirigido por Gabriel Martins, foi o campeão do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, promoção da Academia Brasileira de Cinema. A cerimônia ocorreu na quarta-feira (23/8), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Trabalho da produtora Filmes de Plástico, criada em Contagem, "Marte Um" recebeu o prêmio de melhor longa-metragem de ficção e venceu mais sete categorias, incluindo direção, fotografia, roteiro original, montagem e som.

Os atores mineiros Carlos Francisco e Cícero Lucas foram agraciados com os troféus de melhor ator e melhor ator coadjuvante.

"Marte Um" concorreu com os longas "A viagem de Pedro", "Eduardo e Mônica", "Medida Provisória" e "Paloma". Gabriel Martins venceu os diretores Laís Bodanzky, Marcelo Gomes, Rosane Svartman e René Sampaio.

O jovem Cícero Lucas, de 'Marte Um', levou o prêmio de melhor ator coadjuvante Instagram/reprodução

A noite também concedeu múltiplos prêmios aos longas "A viagem de Pedro" e "Pluft, o fantasminha". O primeiro, cinebiografia de Dom Pedro I dirigida por Laís Bodanzky, recebeu os prêmios Grande Otelo de direção de arte, figurino e maquiagem. Já a produção para crianças de Rosane Svartman levou para casa os troféus de efeitos visuais e filme infantil.

Dira e Adriana



Nos prêmios de atuação, Dira Paes recebeu o prêmio de melhor atriz por "Pureza", e Adriana Esteves levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por "Medida Provisória"– o único prêmio destinado ao filme de Lázaro Ramos, que recebeu 15 indicações.

Produções internacionais também saíram vencedoras na noite. Enquanto "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, levou o prêmio de melhor filme íbero-americano, "Elvis" foi coroado com o prêmio de filme internacional.

Nas categorias dedicadas às séries, "Manhã de setembro", pela segunda temporada no Prime Video, e a minissérie "Pacto brutal", da HBO Max, conquistaramrespectivamente os prêmios de ficção e documentário.

A noite homenageou o documentário, conferindo um prêmio especial a Amir Labaki, fundador e curador do festival É Tudo Verdade. O cineasta Vladimir Carvalho foi agraciado pelo Grande Prêmio deste ano.

PREMIADOS



MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

"Marte Um"

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM LONGA-METRAGEM

"Kobra Auto-Retrato"

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO PELO VOTO POPULAR

"Bem-Vinda a Quixeramobim"

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

"Pluft, o Fantasminha"

MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

"Tarsilinha"

MELHOR DIREÇÃO

Gabriel Martins, por "Marte Um"

MELHOR ATRIZ

Dira Paes, por "Pureza"

MELHOR ATOR

Carlos Francisco, por "Marte Um"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Adriana Esteves, por "Medida Provisória"

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Cícero Lucas, por "Marte Um"

MELHOR FOTOGRAFIA

Leonardo Feliciano, por "Marte Um"

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Gabriel Martins, por "Marte Um"

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Angelo Defanti, por "O Clube dos Anjos"





MELHOR DIREÇÃO DE ARTE



Adrian Cooper, por "A Viagem de Pedro"

MELHOR MONTAGEM

Thiago Ricarte e Gabriel Martins, por "Marte Um"

Pedro Guedes, Fabiano Krieger e Lucas Marcier, por "Eduardo & Mônica"

MELHOR FILME ÍBERO-AMERICANO

"Argentina, 1985" (Argentina)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

"Elvis" (EUA)

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

"A Menina Atrás do Espelho"

MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

"Território Pequi"

MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO

"Big Bang"

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE ANIMAÇÃO

"Vamos Brincar com a Turma da Mônica"

MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL BRASILEIRA

"Pacto Brutal - O Assassinato de Daniela Perez"

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA DE FICÇÃO

"Manhãs de Setembro" (2ª temporada)