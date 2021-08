Disney lança plataforma Star+ com nova temporada de 'Impuros'

O antagonismo entre o narcotraficante Evandro do Dendê (Raphael Logam) e o policial Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) se aprofunda na terceira temporada de ''Impuros'', que estreia na próxima terça (foto: STAR/DIVULGAÇÃO)

Mais uma série sobre traficantes em uma favela do Rio de Janeiro? A dinâmica dos jogos de poder e a humanização dos personagens são a promessa de que a terceira temporada de "Impuros" vai sair do lugar-comum. "Fugir dos estereótipos é a maior dificuldade para nós, atores negros, que fazemos personagens do tráfico. E a série dá uma história a cada um deles", afirma o ator Sérgio Malheiros, que volta a interpretar Wilbert, após ausência no segundo ano da série.









Com as duas temporadas iniciais lançadas em 2018 e 2019 (na época, foram exibidas pelo canal pago Fox, atual Star), “Impuros” dá continuidade ao embate entre narcotraficante Evandro do Dendê (Raphael Logam) e o policial Victor Morello (Rui Ricardo Diaz). A narrativa é ambientada na década de 1990. A série foi criada e dirigida por Tomás Portella, dos filmes “Isolados” (2014) e “Operações especiais” (2015).





FUGA O novo ano começa em alta combustão, com Evandro e sua família fugindo da polícia brasileira na Bolívia, em uma longa sequência de tiros e morte. Separado da mulher, da mãe e dos filhos, o traficante, com Morello em seu encalço, vai fugir para o Paraguai.





É a partir do país vizinho que ele vai expandir seus negócios – além de drogas, começa a vender armas para facções criminosas no Brasil. Os problemas pessoais acompanham os dois rivais. Morello tem que lidar com a filha namorando um morador do Dendê também envolvido com o tráfico.





No morro carioca, a situação é também complexa. Wilbert (Malheiros) retorna para o grupo de Evandro e, mesmo sendo saudado pelos colegas, logo fica claro que o clima vai pesar entre ele e Hermes (Peter Brandão). Os dois vão disputar o comando da operação no Brasil.





Para o ator, Wilbert e Hermes são totalmente antagônicos. “O Wilbert é o cara sem regra, filho de bandido, foi o único dos meninos (do morro) que não foi para o Exército. Já o Hermes é um cara que preza a hierarquia, a disciplina, a militarização.”





Malheiros participou da primeira temporada completa e fez somente o episódio inicial da segunda. “A volta do Wilbert tem muito a ver com a curva dramática da terceira temporada: a principal questão será sobre quem os personagens são e quem vão se tornar. O Wilbert tem muita relação com o Evandro e a família dele. A dinâmica entre o amor herdado versus o amor adquirido está muito presente”, diz Malheiros.





Ainda que as gravações tenham terminado em dezembro de 2019, esta temporada foi finalizada já durante a crise sanitária. Por causa do isolamento imposto pela pandemia, houve muito trabalho remoto, não só para a equipe de montagem e direção, mas também para os atores, segundo conta Malheiros. “As dublagens de cenas em que o áudio ficou ruim, por exemplo, tiveram que ser feitas a distância, o que foi bem difícil.”









