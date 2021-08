Quer cantar e dançar? Veja filmes e séries para maratonar no streaming

Se você gosta de cantar ou dançar, a Starzplay preparou seleção especial de títulos que vão despertar o seu lado artístico. Confira:

1. “LA LA LAND”

(foto: Paris Filmes/divulgação)

Vencedor de seis Oscars, o musical conta a história da aspirante a atriz Mia (Emma Stone) e do pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling). Enquanto buscam oportunidades na competitiva Los Angeles, perseguindo a fama e o sucesso, os dois tentam fazer o namoro dar certo.

2. “DIRTY DANCING”

O clássico pode fazer você arrastar os móveis e dançar pela sala ao som de “The time of my life”. O filme conta a história de Frances (Jennifer Grey), que, na esperança de curtir sua juventude, fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. Mas a sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança Johnny (Patrick Swayze).

3. “STEP UP: HIGH WATER”

Inspirada na franquia “Ela dança, eu danço”, a produção traz Janelle Baker (Lauryn McClain), ambiciosa dançarina de hip-hop. Ao lado do irmão gêmeo Tal (Petrice Jones), a garota sai do subúrbio de Ohio para viver com o tio Al Baker (Faizon Love), em Atlanta. Entusiasmados com a cena da cidade, os dois fazem de tudo para ingressar numa cobiçada escola de artes. Mas logo descobrem que não será fácil realizar seus sonhos dentro e fora da pista de dança. A série conta com a presença especial do cantor Ne-Yo e da saudosa Naya Rivera, atriz de “Glee”, que morreu em acidente no ano passado.

4. “ELA DANÇA, EU DANÇO”

O filme conta a história de Tyler Gage (Channing Tatum), que, depois de depredar um colégio, é enviado para fazer serviços comunitários em uma escola de artes. Lá, ele conhece Nora Clark (Jenna Dewan), bela aluna de dança moderna que precisa urgentemente de novo parceiro. Tyler está acostumado com as danças de rua e reluta à ideia de ser o partner de Nora. Aos poucos, aceita a ideia e passa a se envolver com a dançarina.

5. “BLINDSPOTTING”